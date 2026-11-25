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報道によると、サウジアラビアのアル・アハリに対し、近く新たな買収提案が届く見通しだ。この提案には同クラブのハーリド・アル・イーサ前会長が加わっている。

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サウジアラビアの『アシャルク・アルアウサト』紙によると、ハーリド・アル・イーサ氏は近くアル・アハリを買収するため、湾岸諸国のファンドと連合を組んだ。この連合は約1カ月前、クラブ運営会社におけるサウジアラビア政府系ファンド（PIF）の保有株式の取得を申請しているという。

同紙は、買収の完了に必要な資金面の条件はすべて整っており、手続きを止めているのは、連合が提出した申請について判断する権限を持つ当局の承認だけだと伝えている。この承認を経て、買収に関する正式な手続きが進められることになる。

最終承認が下り次第、買収は最終段階に入る。チームを正しい軌道に戻すため、アル・アハリのサポーターが待ち望んでいる一歩だ。

ただし同紙は、アル・アハリがビッグ4のうちPIFの手を離れる最後のクラブになると強調している。アル・ナスル、アル・イテハド、そしてアル・ヒラルに続く形となる。

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ビッグ4の中で最初にPIFの傘下を離れたのはアル・ヒラルだった。昨年9月、同クラブの株式の70%が、アルワリード・ビン・タラール王子が所有するキングダム・ホールディングに移管された。

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キングダム・ホールディングはサウジ証券取引所「タダウル」への開示で、必要な規制当局の承認と異議なしの確認をすべて取得し、株式売買契約に定められた社内要件も満たしたうえで、2026年9月1日に取引が完了したと発表した。

この取引は、アル・ヒラル運営会社の株主資本を12億リヤルと評価したうえで成立した。これは同社の株主資本全体の100％に相当する評価額だ。これに基づき、キングダム・ホールディングが取得した70％の株式の対価は8億4000万リヤルとなった。

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キングダム・ホールディングは、対価の額は以前の発表から変わっておらず、最近の動きによって取引に関わる新たな費用は一切生じていないと明らかにした。

同社は2026年4月16日にPIFと株式売買契約を締結し、その約4カ月半後にクロージング手続きを完了していた。

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なお、ハーリド・アル・イーサ氏は2023年から2026年までの過去3年間、アル・アハリの会長を務めていた。この時期はジッダの名門にとって黄金期であり、とりわけAFCチャンピオンズリーグエリートで輝かしい成果を残した。

この間、アル・アハリはアジアの頂点に2大会連続で立った。同クラブにとって初めてのタイトル獲得である。さらに、9年ぶりにサウジ・スーパーカップも制している。

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しかしアル・イーサ氏は昨シーズン終了後に会長職を退き、ヤーセル・アル・ミセハル氏の後任としてサウジアラビアサッカー連盟会長選に立候補した。だが、現会長のバドル・アル・ルザイザ氏に敗れている。