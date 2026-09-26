レアル・マドリードは、キリアン・エムバペの左膝負傷の状態が明らかになったことで安堵した。バルデベバスで受けた検査の結果、膝の後方関節包の過伸展と診断され、離脱期間はおよそ15日間となる見込みだ。

エムバペは昨日金曜、UEFAネーションズリーグのフランス代表対トルコ戦に出場中に負傷し、その後マドリードに戻って検査を受けた。検査では重傷ではないことが確認され、スペインの首都で回復に入ることとなった。

予想される離脱期間を踏まえ、レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラ再開に合わせてエムバペを戦力に復帰させることを期待している。10月10日にサンティアゴ・ベルナベウでビジャレアルを迎える一戦だ。

エムバペは、ミリトン、ロドリゴ、メンディ、フェデ・バルベルデ、コナテを含む負傷者リストに名を連ねることになった。

コナテもまたエムバペと同様の負傷を抱えており、回復期間も同程度であるため、バルベルデとともに大会再開に合わせて復帰することが見込まれている。10月25日に予定されているバルセロナとのクラシコより前だ。

レアル・マドリードはエムバペの状態については安心したものの、代表ウィークは同クラブにとって懸念材料となっている。多くの選手が短期間に連戦へと出場したためだ。

移動距離の長さから一部の選手にかかる負担はさらに大きくなっており、その中にはオーストラリアとインドでブラジル代表とともにいるヴィニシウスとエンドリッキ、そしてレソトと対戦するために南アフリカへモロッコ代表とともに向かうブラヒム・ディアスが含まれる。

レアル・マドリードは昨シーズン54件の負傷に見舞われており、ミリトン、ロドリゴ、メンディは依然としてピッチを離れている。

こうした理由から、ジョゼ・モウリーニョは負傷の問題を最優先で取り組むべき課題の一つに位置づけ、ベンフィカから招いたサンドロ・カリコをスポーツサイエンス部門の責任者に起用した。同部門は負傷予防と選手のフィジカル負荷管理を専門としている。

講じられた対策はシーズン最初の数か月間で成果を上げ始めたように見えた。負傷者リストは限られた数の選手にとどまっていたが、今回の代表ウィーク中に再び懸念が高まり、モウリーニョが対応しなければならない戦術的な課題に、負傷の問題が加わることとなった。