ポルトガル代表が国際マッチウィークで全勝を収め、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めたにもかかわらず、クリスティアーノ・ロナウドをめぐる騒動は依然として話題の中心にあり、代表キャプテンが騒動の詳細と自身の見解をどう明かすのかに注目が集まっている。

ポルトガル紙『ア・ボーラ』は、2011年にさかのぼる出来事を明かした。それは、ポルトガルのディフェンダー、リカルド・カルヴァーリョが先発メンバーから外されたことを受けて代表合宿を離脱した、今回と似た状況を伴う一件であり、当時わずか26歳だったロナウドが仲裁に入った出来事だった。

当時ポルトガルの監督を務めていたパウロ・ベントは、カルヴァーリョを差し置いてペペの起用を優先した。カルヴァーリョはロナウドのレアル・マドリードでのチームメートであったにもかかわらずであり、さらにペペは身体的な問題のため事前に練習を行っていなかったにもかかわらず試合に出場した。

この出来事から数日後、カルヴァーリョは何が起きたのかを次のように語った。「練習から戻ったとき、尊重されていないと感じた。自分が歓迎されていないように感じた。彼らが私にそう感じさせたんだ」

さらに彼はこう付け加えた。「部屋に着いて、着替えすらしなかった。計画的なものでは一切なく、ただ怒っていただけで、誰とも話さなかった。それが私の重大な過ちだった。そんなことは頭に浮かびもしなかった。あの瞬間、私はひどく動揺していたんだ」

当時、ロナウドは事態を鎮めようとし、どの選手も代表での居場所が保証されているわけではないと強調してこう語った。「代表で自分の居場所を保証されている者など誰もいない。最高の状態にある者、そして監督が選ぶ者がプレーするんだ」

そして数か月後、ポルトガルのキャプテンは改めてカルヴァーリョの一件についてコメントし、こう述べた。「カルヴァーリョは間違いを犯した。しかし我々は皆、間違いを犯すものだ」

この話は、現在の騒動を踏まえると特別な意味を帯びる。ドラガオン・スタジアムでのノルウェー戦後、ジョルジェ・ジェズスとロナウドのチームメート数人、さらにペドロ・プロエンサが彼と連絡を取ろうとしたが、当の選手は沈黙を貫き、適切な時期に自身の見解を明かすと強調するにとどまった。