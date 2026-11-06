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1.FCケルンのドイツ代表選手サイド・エル・マラは、チャンピオンズリーグ王者PSGへの移籍の可能性をめぐる噂を光栄に感じている。

フランスの常勝クラブが関心を寄せているとの憶測について、アタッカーは『Sky』にこう語った。「光栄に思わないとしたら、おかしいでしょう。ものすごく大きなクラブです。正直に言うと、僕も報道を読みました。ただ、どう受け止めればいいのかは分かりません」

エル・マラはここ数週間から数カ月、自身をめぐる移籍の噂を嫌というほど耳にしてきた。それでも、向き合い方を変えるつもりはない。「噂が出始めた昨年から何度も言っています。僕はただここでのことに集中し、サッカーをして、自分の力を発揮したい。FCが僕を助けてくれるように、僕もFCを助けたいし、街とクラブを喜ばせたい。その先に何が起こるかは、いずれ分かります」

パリ・サンジェルマンは、俊足のウインガー、フヴィチャ・クヴァラツヘリアを数カ月間欠くことになる。そうした状況を受け、『シュポルト・ビルト』は今週、代役の獲得に8000万ユーロを投じる用意があると報じた。PSGの首脳陣はエル・マラについて、移籍の可能性を探るため、すでにFCの責任者トーマス・ケスラーに正式に問い合わせたという。ただ、ガイスボックハイムにはまだ正式なオファーは届いていない。また、ケルンは少なくとも夏までは、ドリブルを得意とするこの攻撃的選手を戦力として計算している。

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一方、エル・マラは、いつかチャンピオンズリーグでプレーしたいという思いも隠さなかった。「多くのことを成し遂げたいし、いつかチャンピオンズリーグでプレーしたい。その時がいつ来るかは分かりません。でも、いつか実現します」

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サイド・エル・マラと1.FCケルンの契約はいつまで？

移籍をめぐる騒動が続き、ケルンと同じリーグのライバルであるBVBや、プレミアリーグのクラブであるブレントフォードFCとの交渉を経て、エル・マラは数カ月前、大聖堂の街ケルンでの契約を2031年まで延長した。契約解除条項は付いていない。本人はこう説明した。「ケルンを選んだのは、ここが居心地よかったからです。どれだけ話が来ても、ここを離れたくありませんでした。もちろん、すべての話には耳を傾けました。それはごく普通のことです。クラブの幹部や監督と何度も話し、チームの構想を聞きました。今振り返ると、その通りに実行されています。僕のようなプレースタイルには必要な、仕掛けられる選手が増えました」

Getty Images

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督から、セルビア、オランダとのネーションズリーグの試合に向けて招集されたエル・マラは、自身の成長がまだ終わっていないと考えている。20歳の選手が目指すのは「もっと予測しにくい選手になり、相手が僕への対策を立てられないようにすること」だという。「今では各チームに警戒されていて、2人がかりで対応されます。ポジションを少し変えましたが、それがとてもいい方向に働いています」。まだ「先は長い」とも語った。

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クレーフェルト出身のエル・マラは好調なシーズンのスタートを切り、ブンデスリーガ13位のチームで公式戦9試合に出場し、4得点1アシストを記録している。