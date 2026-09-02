PSVは、アミル・ブアムディとの契約を2031年半ばまで延長したと正式に発表した。ジャーナリストのムニール・ブアリンは、8月半ばの時点ですでに、18歳のFWが契約延長に向かうと報じていた。

「ここ数カ月で自分を取り巻く状況は大きく変わりましたが、落ち着きを保ち、とにかく懸命に努力し続けることを心がけています。クラブのあらゆる部門から信頼を感じていますし、それに応えるためにも自分の存在感を示したいです」と、ブアムディはフィリップス・スタディオンで契約書にサインした後に語った。

才能豊かなアタッカーは続けて、「同時に、まだ学ぶべきことがたくさんあるのもよく分かっています。今後数年で自分のポテンシャルを最大限に引き出せるよう、あらゆる努力をしていきます。今回の契約延長は本当に素晴らしい節目で、とても誇りに思っています」と述べた。

テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートは、とりわけブアムディの人柄を称賛した。「アミルはこれまで、多くのユース選手にとって刺激を与える存在でした。ハードワークを怠らず、フィードバックにも素直に耳を傾け、今まさに注目を集める中でも冷静さを保っています。若い選手にとって、それは重要な資質です」

「アミルが将来をPSVに託してくれたことをうれしく思いますし、ここでさらに成長できると全面的に信じています。アミルが今のように自分を見失わず、忍耐を保ち、ここまでたどり着く助けとなった姿勢を維持できれば、今後さらに素晴らしいステップが待っているでしょう」と、誇らしげなスチュワートは付け加えた。

Eindhovens Dagbladのクラブ番リク・エルフリンクは8月半ば、ブアムディを注視していたビッグクラブの名前をいくつか挙げていた。「FCバルセロナ、ユヴェントス、FCパリ……。これらは、程度の差こそあれブアムディに関心を示していたクラブの長いリストの最初の3クラブです」

ブアムディは日曜日、PSVが1-6で下したFCユトレヒト戦でも2アシストを記録した。アタッカーはすでにトップチームで169分間プレーしている。