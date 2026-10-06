アイントラハト・フランクフルトに所属するドイツの若き才能、ニコ・イリシェビッチが、バルセロナを筆頭に、レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、ミラン、インテルといった欧州の名門クラブの関心を集めている。この選手はわずか15歳ながら、際立ったパフォーマンスを見せている。

『スカイ・スポーツ・ドイツ』が報じたところによると、バルセロナは最高峰のレベルに到達できる若い才能を発掘するというクラブの戦略の一環として、イリシェビッチの成長を間近で注視している。一方で、早期の獲得を狙う欧州の複数の巨大クラブもこの選手を見守っている。

左利きのイリシェビッチは、複数の攻撃的ポジションをこなせる点に特徴があり、年齢が若いにもかかわらずドイツのU-17代表に名を連ねている。これは、過去数年で彼が成し遂げた急速な進歩を示すものだ。

この選手は2018年にVfRゴルトバッハからアイントラハト・フランクフルトのアカデミーに加入し、13歳のときにU-17チームでデビューを果たした後、14歳でU-19チームへと昇格した。

アイントラハト、彼の将来を確定させるために動く

アイントラハトは若き才能を取り巻く関心の大きさを認識しており、彼を引き留めるために早くから動いた。昨夏、イリシェビッチとの長期契約の締結を発表したが、その際には詳細や合意の完了時期は明らかにしなかった。

『スカイ・スポーツ・ドイツ』によると、この契約は選手が10月末に16歳を迎えることでより重要性を増す。現在の合意がプロ契約へと移行することになり、クラブにとっては彼の残留を確保し、育成に向けた明確な計画を立てる好機となるからだ。

アイントラハトは、イリシェビッチをトップチームの環境に徐々に組み込み、プロと共にプレーする機会を与え、近い将来がフランクフルトにあり得ると彼を説得する下地を作りたいと考えている。

一方でバルセロナは、欧州の名門クラブとの激しい競争のなか、この選手の動向を注視し続けている。まだ16歳に達していないイリシェビッチの才能は、欧州の若手才能市場においてますます注目を集める名前の一つとなっている。