あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

翻訳者：

ビセンテ・カルデロンでの物議を醸す判定でベティス戦が炎上、モウリーニョが本性を露わに：レアル・マドリードへの忖度か？

ベティス 対 レアル・マドリー
ベティス
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ジョゼ・モウリーニョ
アルダ・ギュレル
スペイン
ポルトガル
トルコ

どう思いますか？

スペイン・リーグ第4節としてラ・カルトゥーハ・スタジアムで金曜夜に行われたレアル・マドリードとレアル・ベティスの一戦は、物議を醸す審判の判定を巡る場面を目にすることとなった。トルコ人のアルダ・ギュレルが前半にイエローカードを受けたにもかかわらず退場を免れると、ベティスの選手たちの抗議が高まり、ジョゼ・モウリーニョがタッチライン際で騒動の中心に身を置くことになったのだ。

ギュレルは前半にイエローカードを受けていたが、52分、ボールを奪おうとした際にマルク・ロカに対して明白なファウルを犯した。それは2枚目のイエローカードと退場に値するタックルだった。

このトルコ人選手はファウルを犯した直後に自身の状況の危うさを察し、手を挙げて謝意を示した。2枚目の警告を受ける可能性を認識していたことを示す仕草だったが、主審のエルナンデスはカードを提示せず、プレーの続行を決めた。

この判定はレアル・ベティスの選手たち、とりわけキャプテンのイスコを激怒させ、彼らはギュレルを退場させなかった理由の説明を主審に求めた。一方、アンダルシアのクラブのサポーターたちはスタンドから激しい抗議でこの判定に応じた。

そして直後のプレーで、今度はコナテがフラン・ガルシアに対してファウルを犯し、別のイエローカードを受けた。モウリーニョはこの判定に激しく抗議して感情を露わにし、彼自身も主審からカードを受ける結果となった。最初の3節でこのポルトガル人指揮官が見せていた冷静さとは対照的だった。

チャンピオンズ リーグ
リール crest
リール
LIL
ベティス crest
ベティス
BET
チャンピオンズ リーグ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
インテル crest
インテル
INT
広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー