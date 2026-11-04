ヤン・アウレル・ビセックはペナルティーエリア付近でパスを受けると、ストライカーさながらに反転し、鮮やかなカーブをかけたシュートをファーサイドに決めた。まるでバイエルンのマイケル・オリーセが得意とするようなゴールだった。

しかし、インテル・ミラノのDFによれば、チャンピオンズリーグでの自身初ゴールはキャリアで最も美しいゴールではないという。ビセックは「トップ7」には入ると語った。

それでも、イタリア王者がフェイエノールト・ロッテルダムに敵地で3-0（前半2-0）と勝利した一戦で、8分に挙げた先制点は非常に重要だった。同じ街のライバル、ACミランとの「デルビー・デッラ・マドンニーナ」で1-3と敗れたネラッズーリは、どうしても巻き返しを見せたかった。そして、得点後に人差し指を口に当てたビセックの活躍もあり、それを実現した。

ビセック、インテルへの批判に反論し、クロップ監督にアピール

「これが正しい答えだ。悔しい敗戦の後、このような形で巻き返せたのはうれしい。僕たちは決して負けたくないが、時にはそういうことも起こる。今日はうまくやれた。周囲が何を言うかは重要ではない」。そう語ったビセックは、次節の11月25日にインテルの一員としてシュトゥットガルトをホームに迎える。

ケルン出身のビセックは今回の活躍で、木曜日にユルゲン・クロップ代表監督が発表する、今後のネーションズリーグの代表戦に向けたメンバー入りもアピールした。9月末のギリシャ戦では、クロップ監督の下でドイツ代表初先発を果たし、期待外れの0-1の敗戦の中で、数少ない好パフォーマンスを見せた選手の一人だった。

「自分をあまり責めることはない。でも、試合に負けたときは、自分のパフォーマンスはそれほど重要ではないと思う」と、当時のビセックは語った。大柄なDFは、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップにとって初のホームゲームで、数少ない明るい材料の一つだった。代表通算わずか2試合目だった25歳は非の打ちどころのないプレーを見せ、対人戦では非常に強く、空中戦でも力を発揮した。「まずまずだったと思う」とビセックは控えめに語った。チームを助けるために「できることはすべてやった」という。しかし、それでも「足りなかった」。