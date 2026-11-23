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元アーセナルのウィンガー、ニコラ・ペペの健康状態をめぐる奇妙な噂が広まり、ビジャレアルが対応に乗り出した。同クラブは、ペペが日食を見つめたことで目に重傷を負ったとの主張を否定する異例の公式声明を発表した。

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日食をめぐる噂の発端

31歳のコートジボワール代表ニコラ・ペペが目の手術後、フェースマスクを着けてラ・リーガの試合に出場したことを受け、最近ソーシャルメディア上で憶測が広がった。ネット上の投稿では、8月にスペインで起きた日食の際、太陽を直接見たことが目の不調の原因だとされていた。

噂を後押ししたのは、ペペ本人のアカウントから共有されたとされる、日食を映したSnapchatの動画だった。このウィンガーは手術を受けた後、10月に5試合を欠場し、その後復帰していた。

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ビジャレアル、ペペの手術をめぐる噂を明確に否定

憶測を打ち消すため、スペインのクラブは報道に直接言及した。ビジャレアルは手術が以前から予定されており、8月の日食とは無関係だと明言した。

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「ビジャレアルCFは、最近さまざまなメディアで報じられた内容について、ニコラ・ペペの目の手術が日食の観察と関係しているとの主張は完全に事実無根であることを明らかにする」とクラブは声明で述べた。

「手術は今回の件とはまったく無関係の理由で、事前に予定されていた。クラブは選手の健康に関する報道において、正確さと責任を求める」

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アーセナルのクラブ史上最高額の補強からラ・リーガへ

ペペはトルコのトラブゾンスポルでプレーした後にビジャレアルへ加入し、過去2年間はスペインのトップリーグで戦ってきた。

スペインへ渡る前、ウィンガーはアーセナルで苦しい時期を過ごした。2019年夏にリーグ・アンのリールから当時のクラブ史上最高額となる7200万ポンドで加入したが、移籍金に見合う活躍はできず、アーセナルでは112試合でわずか27得点。その後は期限付き移籍でクラブを離れ、最終的にフリーで退団した。

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バルセロナ戦の敗北を経て出場機会を取り戻すペペ

10月に5試合を欠場したペペは、ビジャレアルで再び戦列に定着しようとしている。直近の バルセロナ戦でビジャレアルが2-3で敗れた際には 、75分から途中出場した。

ビジャレアルは、ラ・リーガ王者を相手に序盤の7分間で2点を先行しながら、後半の10分間に相次いで失点して好スタートを生かせなかった。ピッチ上でも立て直しを図ることになる。