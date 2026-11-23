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元アーセナルのウインガー、ニコラ・ペペの健康状態を巡る奇妙な噂を受け、ビジャレアルが声明を発表した。ペペが日食を直視して目に重傷を負ったとの主張を否定している。

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日食を巡る噂の発端

31歳のコートジボワール代表ニコラ・ペペが、目の手術を受けた後、フェースマスクを着けてラ・リーガの試合に出場すると、SNS上で憶測が広がった。投稿では、8月にスペインで起きた日食の際に太陽を直視したことが、目の問題の原因だと主張されていた。

噂を広める一因となったのは、ペペ自身のアカウントから共有されたとされる、日食を映したSnapchatの動画だ。ウインガーのペペは手術を受け、10月に5試合を欠場した後、実戦に復帰していた。

予期せぬ目の手術は、元アーセナルFWペペのビジャレアルでのシーズンに異例の展開をもたらした。選手の出場状況やラ・リーガの試合のオッズを確認しているファンは、登録時に有効な betwinnerのプロモコード を利用すれば、追加の賭け金クレジットを獲得できる。

ビジャレアル、ペペの手術を巡る噂を明確に否定

憶測を収めるべく、スペインのクラブは報道に直接言及した。ビジャレアルは、手術は以前から予定されており、8月の日食とは無関係だと明言した。

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「ビジャレアルCFは、最近さまざまなメディアで報じられた内容について、ニコラ・ペペの目の手術が日食の観察と関係しているという話は完全に事実ではないと明らかにします」とクラブは述べた。

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「手術は、この出来事とはまったく無関係の理由で事前に予定されていました。クラブは、所属選手の健康に関する報道において、正確さと責任を求めます」

アーセナルのクラブ最高額での加入からラ・リーガへ

ペペはトルコのトラブゾンスポルでプレーした後、ビジャレアルに加入し、ここ2年間はスペインのトップリーグで戦っている。

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スペインに渡る前には、2019年夏にリーグ・アンのリールから当時のクラブ最高額となる7200万ポンドでアーセナルに加入したものの、苦しい時期を過ごした。移籍金に見合う活躍はできず、アーセナルでは112試合でわずか27得点にとどまった。その後、期限付き移籍を経て、最終的にフリーで退団した。

バルセロナ戦の敗戦を経て出場機会を取り戻せるか

10月に5試合を欠場したペペは、ビジャレアルで再び出場機会を増やそうとしている。直近の バルセロナ戦ではビジャレアルが2-3で敗れたが 、ペペは75分から途中出場した。

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ビジャレアルは、ラ・リーガ王者との一戦で好調な立ち上がりを生かせなかった悔しさを、ピッチ上で晴らしたいところだ。開始7分までに2点をリードしながら、後半の10分間に立て続けに失点した。