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元アーセナルのウインガー、ニコラ・ペペの健康状態を巡る奇妙な噂が広がり、ビジャレアルが対応に乗り出した。ペペが日食を見つめたことで重い目の負傷を負ったとの主張を否定するため、クラブは異例の公式声明を発表した。

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日食を巡る噂はどのように広まったのか

31歳のコートジボワール代表ニコラ・ペペが目の手術後、フェースマスクを着けてラ・リーガの試合に出場したことを受け、最近、SNS上で憶測が広がった。ネット上の投稿では、8月にスペインで起きた日食の際、太陽を直接見たことが目の問題の原因だと示唆されていた。

噂を後押ししたのは、ペペ本人のアカウントから共有されたとされる、日食を映したSnapchatの動画だった。ペペは手術を受けた後、10月に5試合を欠場し、その後復帰していた。

ビジャレアル、ペペの手術を巡る噂を明確に否定

憶測を収束させるため、ビジャレアルは報道に直接言及した。手術はかなり前から予定されており、8月の日食とは無関係だと明確にした。

「ビジャレアルCFは、最近複数のメディアで報じられた内容を受け、ニコラ・ペペの目の手術が日食の観察と関係しているとの主張は完全に事実無根であることを明らかにします」とクラブは声明で述べた。

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「手術は、この出来事とは全く関係のない理由で事前に予定されていました。クラブは、所属選手の健康に関する報道において、正確さと責任を求めます」

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アーセナル史上最高額の補強からラ・リーガへ、ペペの歩み

ペペはトルコのトラブゾンスポルでプレーした後にビジャレアルへ加入し、過去2年間、スペインのトップリーグでプレーしている。

スペインに渡る前、ペペはアーセナルで厳しい時期を過ごした。2019年夏にリーグ・アンのリールから当時のクラブ史上最高額となる7200万ポンドで加入したものの、移籍金に見合う活躍はできなかった。アーセナルでは112試合でわずか27得点にとどまり、ローン移籍を経て、最終的にフリーで退団した。

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バルセロナ戦の敗北を経て、出場機会を取り戻すペペ

10月に5試合を欠場したペペは、ビジャレアルで再び戦力に加わろうとしている。最近の バルセロナに2-3で敗れた試合 では、75分から途中出場した。

ビジャレアルは、ラ・リーガ王者との一戦で好スタートを生かせなかった悔しさを、ピッチ上で晴らしたいところだ。開始7分までに2点を先行したものの、後半の10分間に受けた猛攻で失点した。