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日曜夜、スペインからニコラ・ペペをめぐる異例の報道が出た。ビジャレアルのFWは10月、目の手術のため5試合を欠場したが、報道によれば、その手術は8月12日の日食と関係があるという。ビジャレアルは事実ではないと否定した。

この日食は世界の広い範囲で観測できたが、スペインほどよく見えた場所はなかった。DAZN は、ペペがその日、専用の眼鏡をかけずに日食を直視せずにはいられなかったと報じた。

同メディアの報道によると、ペペは保護眼鏡なしで見たことで深刻な影響を受け、その行動の結果、目の手術を受けなければならなくなったという。

ペペは8月12日以降、ほぼすべての試合に出場し、先発することも多かった。また、クラブと母国コートジボワールの双方で、ゴールやアシストによってたびたび重要な役割を果たしていた。

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10月10日のレアル・マドリー戦で、ペペは一見突然、メンバーから外れた。ビジャレアルは当時、以前から予定されていた目の手術が理由だと発表していた。

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ペペはその後の4試合も欠場し、復帰戦のコパ・デル・レイでは再び90分間プレーした。しかしDAZN は、欠場の理由はこのアフリカ出身選手の無謀な行動にあったと報じた。これを受け、ビジャレアルは改めて声明を出す必要があると判断した。

ラ・リーガで10位につけるビジャレアルは「複数のメディアによる最近の報道を受け、ビジャレアルCFは、ニコラ・ペペの目の手術と日食を見たことを関連付ける主張が全くの誤りであると明確にしたい」と記した。

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さらに「手術は、この出来事とは無関係の理由で以前から予定されていた。クラブは、選手の健康に関する事柄を報じる際の正確さと責任を求める」と締めくくった。

ペペとビジャレアルにとっては、いずれにしても不運な一日となった。敵地カンプ・ノウでの試合では、勝利に近づいていた。早い時間帯の得点で「黄色い潜水艦」が長く0-2とリードしたものの、 最終的には3-2で敗れた 。ペペは試合終了15分前、2-3とリードを許している状況で途中出場した。