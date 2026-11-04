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パリ・サンジェルマンがビジャレアルに圧勝したチャンピオンズリーグの一戦で、ルイス・エンリケ監督は審判の判定に激怒した。不可解な選手交代のトラブルでチームが一時的にわずか8人となり、スペイン人指揮官は主審を「まったく話にならない」と酷評した。

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PSG、欧州の舞台で圧勝

PSGは非の打ちどころのないパフォーマンスを披露し、チャンピオンズリーグでビジャレアルを6-0で圧倒した。しかし、この欧州の舞台での大勝も、試合終盤にタッチライン際で起きた奇妙な出来事によって、やや影が薄くなった。

エンリケ監督は後半、極めて異例の審判の判断に激怒した。チームが試合を支配し、十分なリードを確保していたにもかかわらず、スペイン人指揮官はタッチライン際での混乱にいら立ちを隠せなかった。

エンリケ監督、交代を巡る茶番に激怒

問題が起きたのは74分。PSGが通常の3人交代を行おうとした際、審判は交代に時間がかかりすぎていると判断し、不可解にも試合の再開を命じた。その結果、PSGは一時的にピッチ上の選手が8人だけとなった。試合直後、目に見えて怒りをあらわにしたエンリケ監督は、この理解しがたい状況について厳しい言葉を口にした。

「3人の交代で起きたことは、まったくの冗談だ」と、同監督は『マルカ』に語った。「もしスコアが0-0で、我々から3人の選手を外したとしたら……。これは何だ、子どもの遊びか？」

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エンリケ監督、プロ選手への敬意を要求

タッチライン際では、スペイン人指揮官が選手たちをピッチに入れようと実際に押すなど、事態はさらに混乱した。本人によれば、その行動によって、出場しようとしていた交代選手の1人が警告を受けたという。

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「そこで私が1人を押すと、彼はイエローカードを受け、プレーを続けることを認められた」と、エンリケ監督は一連の出来事を説明した。「残りの2人も押すべきだった」

バルセロナの元指揮官は、試合を裁く審判全員に対し、もっと適切な対応を求めて怒りの言葉を締めくくった。「我々が審判を尊重しているのと同じように、プロ選手も尊重されなければならない」と強調した。

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圧倒的な強さを見せたPSG、次は国内リーグへ

欧州の舞台での大勝を受け、PSGはすぐに国内での戦いへ意識を切り替えなければならない。好調を維持したいフランスの強豪は、今週末にリーグ・アンの戦いを再開する。エンリケ監督率いるチームは、水曜日の試合で得た勢いを生かすべく、土曜日にトロワと対戦する。