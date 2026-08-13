ビジャレアルのチケット入手方法：ビジャレアル対レアル・マドリー、今後の試合日程、価格など

ビジャレアルはクラブ史上最高とも言える国内シーズンを終えたばかりで、2027年3月に予定されるレアル・マドリーのエスタディオ・デ・ラ・セラミカ来訪は、すでに今季屈指の注目カードのひとつになりそうだ。GOALでは、ビジャレアルのチケットに関する重要情報をすべて案内する。価格や購入場所など、知っておくべき情報をまとめた。

ビジャレアルの今後の試合日程は？

ビジャレアルは2026年8月中旬から2027年5月下旬まで、38試合のラ・リーガを戦う。以下は、今季のクラブの全日程一覧だ。ホーム、アウェーの両方を掲載している。

日付 対戦カード 会場 チケット 2026年8月16日（日） ラシン・サンタンデール vs ビジャレアル エスタディオ・エル・サルディネーロ（サンタンデール） チケット 2026年8月23日（日） アトレティコ・マドリー vs ビジャレアル リヤド・エア・メトロポリターノ（マドリー） チケット 2026年8月30日（日） アラベス vs ビジャレアル メンディソローサ（ビトリア＝ガステイス） チケット 2026年9月6日（日） ビジャレアル vs デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2026年9月13日（日） ビジャレアル vs ベティス エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2026年9月16日（水） マラガ vs ビジャレアル エスタディオ・ラ・ロサレダ（マラガ） チケット 2026年9月20日（日） ビジャレアル vs レバンテ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2026年10月11日（日） レアル・マドリー vs ビジャレアル サンティアゴ・ベルナベウ（マドリー） チケット 2026年10月18日（日） ビジャレアル vs エルチェ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2026年10月25日（日） バレンシア vs ビジャレアル メスタージャ（バレンシア） チケット 2026年11月1日（日） ビジャレアル vs エスパニョール エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2026年11月8日（日） ビジャレアル vs ヘタフェ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2026年11月22日（日） バルセロナ vs ビジャレアル スポティファイ・カンプ・ノウ（バルセロナ） チケット 2026年11月29日（日） セルタ・ビーゴ vs ビジャレアル エスタディオ・デ・バライードス（ビーゴ） チケット 2026年12月6日（日） ビジャレアル vs レアル・ソシエダ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2026年12月13日（日） ビジャレアル vs ラージョ・バジェカーノ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2026年12月20日（日） オサスナ vs ビジャレアル エル・サダール（パンプローナ） チケット 2027年1月3日（日） ビジャレアル vs セビージャ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年1月10日（日） アスレティック・クラブ vs ビジャレアル サン・マメス（ビルバオ） チケット 2027年1月17日（日） ビジャレアル vs アラベス エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年1月24日（日） エスパニョール vs ビジャレアル RCDEスタジアム（コルネジャ・デ・ジョブレガット） チケット 2027年1月31日（日） ビジャレアル vs ラシン・サンタンデール エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年2月7日（日） ヘタフェ vs ビジャレアル エスタディオ・コリセウム（ヘタフェ） チケット 2027年2月14日（日） ビジャレアル vs バルセロナ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年2月21日（日） ビジャレアル vs バレンシア エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年2月28日（日） ベティス vs ビジャレアル エスタディオ・オリンピコ・デ・ラ・カルトゥハ（セビージャ） チケット 2027年3月7日（日） ビジャレアル vs レアル・マドリー エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年3月14日（日） エルチェ vs ビジャレアル エスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレロ（エルチェ） チケット 2027年3月21日（日） ビジャレアル vs マラガ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年4月4日（日） デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ vs ビジャレアル リアソール（ア・コルーニャ） チケット 2027年4月11日（日） ビジャレアル vs アスレティック・クラブ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年4月18日（日） レバンテ vs ビジャレアル エスタディ・シウタ・デ・バレンシア（バレンシア） チケット 2027年4月21日（水） ビジャレアル vs アトレティコ・マドリー エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年5月2日（日） ラージョ・バジェカーノ vs ビジャレアル カンポ・デ・フトボル・デ・バジェカス（マドリー） チケット 2027年5月9日（日） ビジャレアル vs セルタ・ビーゴ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年5月16日（日） セビージャ vs ビジャレアル ラモン・サンチェス・ピスフアン（セビージャ） チケット 2027年5月23日（日） ビジャレアル vs オサスナ エスタディオ・デ・ラ・セラミカ（ビジャレアル） チケット 2027年5月30日（日） レアル・ソシエダ vs ビジャレアル レアレ・アレーナ（サン・セバスティアン） チケット

ビジャレアルの試合チケット購入方法

ビジャレアルの試合では、個別の試合チケットからホスピタリティパッケージまで、複数の購入方法が用意されている。チケットを購入するうえで最も確実な方法は、クラブ公式サイト内にあるビジャレアルの公式チケットポータルを利用することだ。チケット販売情報を確認するため、定期的にサイトをチェックする価値はある。

チケットはスタジアムショップ、ビジャレアル中心部の店舗、そして試合日のスタジアムチケット売り場でも購入可能だ。ただ、クラブは約2万3000人収容のスタジアムに対し、 regularly holding well over 20,000 season ticket holders とされており、クラブ経由でチケットを購入するのは必ずしも簡単ではない。特にレアル・マドリー戦やバルセロナ戦、そしてバレンシアとのデルビ・デ・ラ・コミュニタのようなビッグマッチではなおさらだ。

チケットが売り切れている場合、あるいは直前の座席確保を狙う場合は、StubHubのような二次流通の再販業者を検討してもいいだろう。

ビジャレアルの試合チケットはいくら？

エスタディオ・デ・ラ・セラミカで行われるビジャレアル戦のチケットを試合ごとに購入したい場合、クラブから直接購入する大人料金は20ユーロから50ユーロだ。価格は対戦相手やスタジアム内の座席位置によって変動する。

レアル・マドリー、バルセロナ、バレンシアといった人気カードに加え、チャンピオンズリーグのナイトゲームが再び組まれることで、価格はそれに応じて上昇する傾向にある。

空席状況や価格の追加情報については、クラブの公式チケットポータルを確認したい。StubHubのような二次流通サイトでは、現在49ユーロからチケットが販売されている。

2026-27シーズンのビジャレアルに期待できることは？

イエロー・サブマリンは、クラブ史上最高とも言える国内シーズンを終えたばかりだ。ビジャレアルは2025-26シーズンのラ・リーガを勝ち点72で3位フィニッシュ。これはクラブ史上2番目に高い勝ち点であり、クラブ史上初めて2季連続のチャンピオンズリーグ出場権を確保した。2004-05、2007-08の2度しかスペイン1部のトップ3入りを果たしてこなかったクラブにとって、驚異的な躍進を締めくくる結果だった。

ただ、その物語にはひねりもあった。その歴史的な順位をもたらした後、マルセリーノはシーズン終了時点でクラブを離れると発表。2年半にわたり安定してビジャレアルを欧州の舞台へ戻した、自身2度目の指揮期間に終止符を打った。後任には、それまでラージョ・バジェカーノに所属していたイニゴ・ペレスが就任。すでに上位争いに慣れたスカッドを引き継ぐことになる。

国内での戦いぶりは素晴らしかった一方で、チャンピオンズリーグ復帰シーズンは厳しいものとなり、リーグフェーズ8試合でわずか勝ち点1にとどまった。マルセリーノ体制で築かれたリーグ戦の勢いを維持しながら、その欧州での成績を改善することが、ペレスにとって最初の大きな試練となる。今季の日程にはレアル・マドリー、バルセロナ、アトレティコ・マドリーとの難しい一戦も並んでいる。

エスタディオ・デ・ラ・セラミカの歴史

エスタディオ・デ・ラ・セラミカは、スペインのビジャレアルにあるサッカースタジアムだ。1923年の開場以来、ビジャレアルCFの本拠地となっている。スタジアムの収容人数は2万3000人で、これは町の人口のおよそ半分に当たる数字だ。2017年1月、ビジャレアルは地元産業を称えるため、スタジアム名をエル・マドリガルからエスタディオ・デ・ラ・セラミカへ変更した。