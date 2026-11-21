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ビジャレアルのイニゴ・ペレス監督は、今週日曜日のバルセロナ遠征を前に、ラミン・ヤマルを「卓越した」才能と評した。ラ・リーガ首位チームとの対戦が極めて難しい挑戦になると認めつつ、自チームが勢いをつけるための重要な機会だと強調している。

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ラミン・ヤマルの脅威をどう抑えるか

ペレス監督はヤマルを高く評価し、ピッチ上で「卓越した、違いを生み出す」存在と表現した。ビジャレアルがリーグ首位との対戦を控えるなか、同監督はヤマルが月を追うごとにプレーを進化させていると指摘。以前は取らなかったポジションにも入るなど、プレーの幅を絶えず広げており、相手の守備陣にとってますます予測しにくい脅威になっているという。

一方でペレス監督は、ヤマル個人の傑出した能力を認めながらも、チームが一人の選手だけに集中するわけにはいかないと強調した。バルセロナほどのチームを止めるには全員の力が必要であり、特にサイドバックには受け身にならず、積極的にプレーするよう求めている。「彼が素晴らしく、試合を変えられる選手なのは明らかだ。何度か対戦してきたが、彼は適応し、プレーの幅を広げている。以前はプレーしなかったポジションでもプレーできる」と語った。 『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

さらに同監督は「彼だけを見ていればいいとは思わない。左サイドバックは、彼に対してさらに積極的に攻める必要があると分かっているし、そのためには素晴らしい守備も必要になる。勝ちたいなら、第一に守ること。そして第二に、さらに積極的に攻めることだ」と付け加えた。

カンプ・ノウでの戦術

ペレス監督は、ハンジ・フリック監督率いるチームを相手に深く守るのは危険だと明言した。今季の得点力を考えても、バルセロナがビジャレアルのゴールに近づくほど脅威は増すという。その対策としてナバラ出身の指揮官が望むのは、高い守備ラインを保ち、できるだけ自陣のペナルティーエリアから遠い位置で試合を進めること。決定力の高い選手たちを相手にする以上、この戦術にリスクが伴うことも承知している。

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ペレス監督は「彼らの得点数やトップレベルの選手の多さを考えれば、我々のゴールから遠くにいてくれるほどいい。また、攻守の切り替えも速い。カンプ・ノウでこのチームを相手に自陣のエリア内にいれば、苦しい展開になると分かっている。相手に脅威を与えるため、高い位置でプレーしなければならない」と述べた。

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ビジャレアルにとって重要な時期

国内リーグでやや安定感を欠くスタートとなったビジャレアルにとって、ペレス監督は今後の連戦をシーズンを左右する時期と捉えている。複数の大会で試合が立て続けに行われるなか、今後数週間でチームのエネルギーや全体的な可能性がはっきり見えてくると考えている。リーグ戦は長丁場だとしながらも、この約1カ月間の結果が残りのシーズンの行方に大きく影響すると認めた。

同監督は「常に目の前のことを優先し、その先を見すぎてはいけない。ただ、今は異なる大会の試合が続き、短い間隔でプレーする時期にある。エネルギー面や感触を確かめるうえで重要な時期だ。この4試合をどう戦い、どんな結果を得るかを見ることが大切だ。うまくいっても、そうでなくても、リーグ戦は長丁場だ。それでも、この1カ月に起きることが我々の助けになる」と認めた。

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ラ・リーガで安定感を求めて

この新たなプロジェクトを率いてきた数カ月を振り返り、ペレス監督は順位を上げるために改善すべき点を率直に語った。挙げた課題は二つ。最後の局面で決定機を生かしきれていないことと、本拠地ラ・セラミカで安定して優位に立てていないことだ。質の高いチャンスは十分に作っており、得点につなげていれば現在よりはるかに上の順位にいたはずだと考えている。

最後に同監督は「一緒にやってきて数カ月になる。自分たちの現在地を知るには、明確に捉えることが一番だ。私には明白なことが二つある。一つは、非常に明確な得点機会を作りながら決めきれていないこと。決めていれば、違う順位にいたはずだ。もう一つは、今の我々はラ・セラミカでプレーするときに、安定感や活気がないことだ」と締めくくった。