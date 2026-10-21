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リヴァプールの主将フィルジル・ファン・ダイクは、判断ミスが目立ったビジャレアル戦での自身のパフォーマンスから目を背けなかった。リヴァプールが4-3で勝利したこの試合、オランダ代表DFは前半の混乱した守備の中心にいた。開始わずか4分にはヘディングの処理を誤り、それがジョルジュ・ミカウタゼの先制点に直結した。ホームのリヴァプールは2点のビハインドを覆して勝利したものの、ファン・ダイクは試合後、SNSですぐに自身の苦戦に言及し、普段の水準を大きく下回ったことを認めた。

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ファン・ダイク、アンフィールドでの散々な出来を受け「批判を受け止める」

「試合の入りは自分にとってベストではなかった。批判は受け止める」。ファン・ダイクは試合終了後にそう投稿し、序盤の低調なプレーを認め、避けられない批判を受け入れた。

一方で、ファン・ダイクが目を向けたのはチームメートの立て直す力だった。チームは反撃し、大会のリーグフェーズでの全勝を維持した。「チームの反応は素晴らしかった。それを非常に誇りに思う」と付け加え、アンドニ・イラオラ監督率いるチームが反撃して勝ち点3をつかんだ一体感をたたえた。

ベテランDFにはイングランドのメディアからも厳しい評価が下された。複数の媒体が序盤の失点における役割を指摘し、『GOAL』の選手採点でもファン・ダイクは5.5点にとどまった。

また、『BBC』は不安定な立ち上がりと、最初の失点につながった「あまり見られないミス」を指摘して10点満点中5点と評価。『ガーディアン』は、ミスが続いた序盤のプレーこそ、リヴァプールが試合開始早々に危うい状況へ追い込まれた主な理由だと指摘した。

リヴァプール選手採点：4-3の勝利でマクアリスターと躍動したングモハが輝く

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リヴァプールは今季、確かな勢いを築いているものの、守備面の懸念は依然として監督の頭を悩ませている。

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35歳のファン・ダイクは後半に大きく改善したが、ホームでの3失点はコーチングスタッフにとって大きな懸念材料となるだろう。リヴァプールは今季の欧州でおおむね試合を支配してきた。それだけに、ビジャレアルに最終ラインを容易に突破されたことは、イラオラ監督の就任以来ほとんど見られなかった連係不足をうかがわせた。

主将が「批判を受け止める」と表明したことにはリーダーシップが表れている。しかし、こうしたミスが重なるにつれ、国内の解説者から望ましくない注目を集め始めている。

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トロイ・ディーニー、主将のスピードと精神的疲労に疑問

元ワトフォードFWのトロイ・ディーニーは、『CBS Golazo』の解説者として、ファン・ダイクの現在の身体面と精神面を厳しく評価した。現役時代にファン・ダイクと7度対戦したディーニーは、最高レベルで積み重ねてきた膨大な試合数がDFに影響している可能性を示唆した。

「精神的に疲れているように見える」。ディーニーはそう切り出し、ビジャレアルにアンフィールドで予想外のリードを許したミスを分析した。「今も能力はある。だが、0－1となったあのミスは……。あれはフィルジル・ファン・ダイクらしくない。普段の彼にはないプレーだ」

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ディーニーはさらに、序盤の両失点でファン・ダイクの判断に問題があったと主張。最初の失点ではボールの軌道を完全に読み違え、2失点目では明確な理由もなく守備ラインから前に出たと指摘した。

「完全に見誤っている。2失点目でも理由なく前に出ている。いら立っているように見える」と、元プレミアリーグFWは述べた。この見方は、主将の前半を「普段にはないほど不安定」と評し、リヴァプールが守備へ切り替える際に残した大きなスペースを指摘した選手採点とも一致する。

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分析では、10年以上にわたって身体能力の優位性を大きな武器としてきた選手に、いずれ訪れる衰えにも触れた。ディーニーはチェルシーの伝説的主将ジョン・テリーを引き合いに出し、テリーはやがてスピードを失ったものの、周囲の選手をよりうまく統率し、自身が守備で孤立しないようにすることで適応したと指摘した。

「どんなサッカー選手にも、キャリアの中でこういう時が来る。彼は決して自分を危険な状況に置かなかった。それは隣にケーヒルとアスピリクエタがいて、守備をうまく統率できたからだ。ファン・ダイクには高い身体能力があるが、スピードは落ちている。それに、チームメートへの指示もテリーほど多くない。リヴァプールがどれほど簡単に失点しているかを見れば分かる」とディーニーは締めくくった。

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粘り強いリヴァプール、欧州での全勝を維持

守備に脆さを見せながらも、リヴァプールは攻撃力を発揮し、欧州で好調なチームの一つであり続けた。逆転のきっかけとなったのはアレクシス・マック・アリスターの見事な2得点と、リオ・ングモハの創造性あふれるプレーだ。ングモハは重要な2アシストを記録し、チームが0－2の劣勢から立ち直るのを助けた。

この勝利は、アトレティコ・マドリーとLASKリンツを相手にしたこれまでの欧州での勝利に続くもので、マージーサイドのチームは今季の欧州で全勝を維持している。

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リヴァプールがブライトンとの国内戦に戻るまでに、アンドニ・イラオラ監督には考えるべきことが多い。勝利でチームには前向きな雰囲気が続いているが、監督はすでに、この過渡期に選手たちが浮かれないようにする必要性を口にしている。

最近も、台頭するリオ・ングモハに対し、この先の道のりが常に順調とは限らないと厳しく念を押した。その言葉は、現在調子を落としている最終ラインのベテラン選手たちにも、同じように当てはまるだろう。

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最終的には、後半に立て直したファン・ダイクのプレーが勝利を守る上で重要だった。ビジャレアルが終盤にタニ・オルワセイのゴールで3点目を奪い、最後まで緊張を強いられた後も同様だ。シーズンが進むにつれ、主将の経験は重要になる。しかし、最近のミスが衰えの定着ではなく一時的な不調にすぎないと証明するよう、ファン・ダイクへの重圧は高まっている。