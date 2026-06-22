2026年W杯グループリーグ第2戦でスペインに0-4で大敗したサウジアラビア代表は、激しい批判にさらされている。

ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスの采配を疑問視する声が多かったが、メディア関係者のファイサル・アル・ジャフン氏は、責任の多くは選手にあると指摘した。

アル・ジャフンはラジオ番組『マラアブ』で「責任は選手だけではない。サポーターやクラブ関係者、選手を実業家のように扱ってきたメディアにもある」と語った。

さらに「サウジアラビア代表はスペインのような本物のサッカーをするチームと対戦し、現実を突きつけられた。選手たちはピッチ上で恐怖心を露呈し、パスも走力も判断力も失った」と続けた。

また、過去数年の特権的待遇が競争のプレッシャーを遠ざけ、ファンやメディアが選手の実力を過大評価したとも指摘した。

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さらに「彼らは巨額な年俸と特別待遇を受け、批判すら許されないスター扱いされた。これでは成長できない」と語った。

アル・ジャフン氏は、両チームの技術格差を考慮すれば敗北自体は驚きではないとしながらも、試合の大半で相手に全くついていけなかった経過こそが懸念材料だと強調した。

技術面でも精神面でも本来の力を出せず、チーム全体と試合の流れに対応する力が不足したと説明した。

最後に、代表チームの技術的現状を包括的に見直す必要性を強調。過ちを正すには言い訳や責任のなすりつけではなく、真の問題を認めることから始めなければならないと力説した。