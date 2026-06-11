ワールドカップへのイラン代表団の参加を阻害する恐れがあった外交的緊張が1週間続いた後、イランサッカー連盟は米国から関係者のビザ発給承認を得たと発表した。これにより、2026年大会直前に生じた敏感な危機の一つは収束に向かいつつある。

同連盟副会長兼代表チームディレクターのメフディ・モハンマド・ネビー氏は、国営IRNA通信に対し、米当局がテヘランに正式通知したと述べた。以前ビザを拒否された15人の関係者は、メキシコ・ティフアナの米領事館で再申請できるという。

選手団のビザはすでに発行されていたが、 しかし、モハンマド・ネビー氏を含む役員・スタッフ15人の入国は拒否された。イランサッカー連盟は「政治的介入」だとして反発。6月11日～7月19日に米・墨・加で共催される48カ国参加の大会への影響が懸念されていた。

ネビー氏は「本日、15人のうち数名がティフアナで再申請できると通知された。名前は未公表だが、半数以上が代表の主要スタッフなので解決の見込みが高い。残る少数についても円満な解決を期待している」と語った。

イランは初戦まで72時間を切り、ロサンゼルスでニュージーランドと対戦する。ベルギー、エジプトと同組のグループ7の全試合は米国で開催される。

同副会長は、ロサンゼルスでFIFAと7時間にわたって協議し、「代表チームは試合前日の6月14日までに会場入りするよう求められた」と明かした。

「12日に到着したいと伝えた。13日か14日かは未定だが、試合の2日前には入国できるよう土曜に出発する見込みだ。難しい場合は日曜に出発する」と続けた。

このビザ問題は、先週マイアミ空港でソマリア人審判オマル・アルタン氏が退去させられた件と同様に、FIFAが「サッカーの中立性」原則を貫けるかを試す試金石となっている。