ノルウェー代表のスター、アーリング・ハーランドは、いつものように新シーズンのチャンピオンズリーグを力強くスタートさせた。所属するイングランドのマンチェスター・シティを、ポルトガルのポルトの本拠地での2－0の貴重な勝利へと導いたのだ。両チームは火曜夜、大陸間タイトルのリーグフェーズ第1節として、スタジアム「ドラガオン」で対戦した。

シティのストライカーは後半開始直後、正確には47分に早くも先制点を挙げた。新加入のエンツォ・フェルナンデスが送り込んだ精緻なクロスに合わせて跳び上がり、力強いヘディングで叩き込んだボールはポストに当たってネットを揺らした。

そして試合のアディショナルタイム1分、ハーランドは再びホームチームにとどめの一撃を放った。アルジェリア人のリヤド・アイト・ヌーリがペナルティエリア内で送った魔法のようなパスに反応し、低いシュートを直接叩き込むと、GKはこれを防ぐことができなかった。

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サッカー統計を専門とするネットワーク「スカウカ」によれば、このノルウェー人ストライカーはチャンピオンズリーグ出場史における通算得点を59に伸ばし、ドイツ代表のスター、トーマス・ミュラー（57得点）を上回って、同大会の歴代得点ランキング7位に浮上した。感嘆すべきは、彼がこの驚異的な数字を、大会でわずか59試合の出場で達成したことである。

ハーランドは、1試合平均1得点という恐るべき割合で得点力を高め、チャンピオンズリーグ史で58得点の壁を超えた上位7人のリストの中で、大差をつけて抜きん出た。最も近い追随者であるリオネル・メッシはこの数字に到達するのに76試合を要し、ロベルト・レヴァンドフスキは83試合、キリアン・エムバペは89試合を要した。同リストには残る伝説たちの、より遅い数字も並んでいる。クリスティアーノ・ロナウドは96試合、カリム・ベンゼマは108試合を要し、ラウール・ゴンサレスは111試合を経てそこへ到達した。