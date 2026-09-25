アーリング・ハーランドは、プレミアリーグの財政規則違反に関する115件の告発のうち114件で有罪とされたマンチェスター・シティが科される可能性のある処分を受け、同クラブでの自身の立場を注視している。

クラブに対する処分はまだ下されておらず、手続きは継続中で、マンチェスター・シティは決定に対して上訴する見込みだ。

スペイン紙「スポルト」が「ジ・アスレティック」を引用して伝えたところによると、科される可能性のある処分は、罰金や警告から、勝ち点剥奪、さらにはプレミアリーグからの追放にまで及ぶといい、これはチームのスカッドやスター選手たちに広範な影響を及ぼす扉を開きかねない。

ハーランドは、マンチェスター・シティが厳しい処分を受けた場合に最も注目される選手の一人として浮上している。世界屈指のストライカーとしての地位を確立しており、同クラブへの加入以来、高いパフォーマンスを発揮し続けているためだ。

このノルウェー人ストライカーは、昨年1月に契約を更新したことで、2034年までマンチェスター・シティと契約を結んでいる。公表されている情報によれば、契約にはクラブが降格した場合に自動的に退団を認める条項は含まれていない。

退団の鍵はハーランドの手に

イギリスの報道によれば、ハーランドの契約にはマンチェスター・シティが降格した場合に退団を認める特定の違約条項は存在しない。しかし、選手は新契約の中間となる2030年が近づく時点で退団の可能性を有する可能性があり、クラブとの契約終了が近づくにつれて、彼を獲得するために必要な金額は下がっていくという。

ハーランドの代理人であるラファエラ・ピメンタは、契約更新後に選手の契約に関する自身の哲学について語り、選手が常に「扉の鍵」と表現するものを持ち、クラブでの継続を望まなくなった場合に退団の決断を下せるようにすることに配慮していると強調していた。

ピメンタは、選手は自身のキャリアと人生に関する決断を下せる立場にあるべきだと付け加え、代理業務に携わってきた期間中、選手が退団を望んだのにそれが叶わなかったことは一度もなかったと述べた。