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アーリング・ハーランドが、マンチェスター・シティで高まりつつあるリーダーとしての役割について語った。より大きな責任を担うことは、自身のキャリアにおいて自然な流れだという。ノルウェー代表でも好調なストライカーは、エティハド・スタジアムでチームを立て直す役割を担うベテランの一人となっている。

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シティの巻き返しへ、ハーランドがリーダー役を担う

26歳のストライカーは、ルベン・ディアス、マルク・グエイ、ジャンルイジ・ドンナルンマとともに、 エンツォ・マレスカ監督が選んだ4人のキャプテングループ に名を連ねる。エティハド・スタジアムで5シーズン目を迎え、夏に加入した選手たちがマンチェスターに慣れる手助けもしている。

代表ウィークには3得点を挙げた。ノルウェーがウェールズに3-1で勝利した試合でPKを決めると、デンマークとの試合では終盤に決勝点を記録。チームは3-2の逆転勝利でネーションズリーグ準々決勝進出を決め、ハーランドはクラブに戻った。

父親としての経験と新加入選手へのサポート

ハーランドはシティの公式サイトで、父親になったことが自身のリーダーとしての姿勢に影響していると説明した。「今は父親になったし、より多くの責任を担うのは僕にとって自然なことだ。誰もがそれぞれのやり方でリーダーになれる。僕もずっと、自分なりの方法でリーダーになろうとしてきた」と語り、続けた。「僕が新加入だった頃を覚えている。新しく来た選手にとって一番いいのは、チームに入って試合に出ることだ。それが人を知る一番の方法だからね。すべて前向きに進んでいるし、新しい選手をできる限り助ける必要がある」

「僕がシティですぐに居心地の良さを感じたのも、みんながとても親切にしてくれて、気取らなかったからだと思う。もちろんピッチ上では別だけど、ピッチの外では楽しんで、笑えるときには笑えばいい」

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チームでの在籍期間が長い選手の一人になったことには、自身も驚いている。「時間が過ぎるのは本当に早い。シティではもう5シーズン目で、今ではここに最も長くいる選手の一人になった。サッカー選手のキャリアで怖いのはそこだね」

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チャンピオンズリーグの思い出とグアルディオラの冗談

チャンピオンズリーグもハーランドにとって特別な大会だ。「子どもの頃は見ていたけど、夜遅かったから、ハーフタイムになると両親に寝るように言われていたんだ！」と語った。

最も気に入っているゴールは、2022年9月に古巣ボルシア・ドルトムントを相手に決め、2-1の逆転勝利をもたらした一撃だ。「ドルトムント戦のゴールが一番好きだ。自分でもどうやったのか分からないよ！」と話し、こう続けた。「その後、ペップ（元監督のグアルディオラ）に、僕の直前に素晴らしいゴールを決めたジョン・ストーンズの見せ場を台無しにしたと言われたのを覚えている」

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ナポリとの欧州での一戦を前にフラムと対戦

シティは土曜日にフラムをホームに迎え、プレミアリーグでの3連敗を止める必要がある。マレスカ監督率いるチームがチャンピオンズリーグでナポリと対戦する前に、国内リーグで巻き返すには、ハーランドの得点とベテランとしての存在感が鍵となる。