マンチェスター・シティのノルウェー人FWアーリング・ハーランドが、シティ・ダービーでマンチェスター・ユナイテッドのゴールネットを揺らした自身のゴールがレビューされた瞬間の興味深い舞台裏を明かした。この得点がチームに貴重な勝利をもたらしたが、ハーランドはゴールが認められると確信するまで、緊張の時間を過ごしていた。

試合後、彼は「スカイ・スポーツ」に対して次のように語った。「最初はなぜゴールがレビューされているのか分からなかった。誰か選手がボールに触れて軌道を変えたのかもしれないと思った」。しかし、主審のマイケル・オリバーが自分をオフサイドの位置にいたと考えていると思い、「少し侮辱されたように」感じたと明かした。

ノルウェー人FWはさらに、その後にゴールが有効だと安心させてくれる合図を受け取ったと述べ、こう説明した。「監督のほうを見たら、親指を立ててくれた。そのときにゴールが有効だと分かったから、行って祝う準備をした」。

ハーランドのこのゴールにより、マンチェスター・シティはプレミアリーグ第4節のシティ・ダービーでマンチェスター・ユナイテッドを1対0で下した。チームは試合の一部を10人で戦わざるを得なかったにもかかわらず、リードを守り抜いた。

ハーランドは、こうした状況の中でオールド・トラッフォードで勝利を収めたことは特別だったと強調し、こう語った。「サッカーの試合に勝つのはいつでも素晴らしいことで、それを当たり前のこととは捉えていない。でも、特にオールド・トラッフォードで10人で勝つのは難しい仕事だ。素晴らしい気分だよ」。

シティのFWは、数的不利によってチームは戦い方を変えざるを得なかったと指摘し、こう説明した。「少しプランを変えなければならなかったが、エンツォ・マレスカが、僕たちのさまざまな強みに沿ってプレーでき、カウンターアタックをより多く使えるプランを用意してくれた」。

試合における自身の役割については、自分の仕事は適切な瞬間を待つことだったと述べ、こう語った。「僕自身に関して言えば、ただそこにいて、チャンスを待つことだけが必要だった。そしてチャンスが訪れたら、それを生かす準備ができていなければならない」。

ハーランドは攻撃面について語るだけにとどまらず、チームメートが見せた闘志を称え、10人でプレーする中でチームには戦える選手が必要だったと強調した。

彼はこう語った。「チームには戦える選手も必要だったし、僕たちにはそういう選手がたくさんいる。うちの中盤を見てほしい。彼らはそれをやるのが好きなんだ」。

ノルウェー人FWは、チームメートのプレーに大きな誇りを示し、数的不利にもかかわらずチームは力を失わなかったと強調した。「全員のことをとても、とても誇りに思う。10人でプレーしても、僕たちはいいチームであり続けたし、それを今日見せた。10人になっても、むしろ僕たちはより鋭くなったと思う」。

この勝利により、マンチェスター・シティは勝ち点を全勝の12に伸ばし、首位アーセナルと並んだが、得失点差1で2位につけている。一方、マンチェスター・ユナイテッドは勝ち点4のまま13位にとどまった。