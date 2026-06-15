ハーランド、イラク戦前にグアルディオラの教えを振り返る

ノルウェーのスター、エルリング・ハーランドは自身初のワールドカップ出場に期待を寄せている。ノルウェー代表は来週火曜日、イラク代表との試合で大会をスタートする。

英紙「デイリー・メール」のインタビューでは、ペップ・グアルディオラ監督がマンチェスター・シティを去った今季について語り、スペイン人監督の偉業を称えた。

ハーランドは「彼の成績は並外れている。バルセロナ、バイエルン、シティでの… 彼のチームのプレースタイル、記録、タイトル……しかし私にとって最も重要なのは、彼のたゆまぬ努力、細部へのこだわり、そして選手を成長させる手法だ。彼は誰もがより良くなるようにしてくれる。それが一番大事なんだ」

25歳のストライカーは、長年W杯から遠ざかっていたノルウェー代表として歴史的な出場を控える心境を語った。 「信じられない気持ちだ。ずっと考えていたことだ。他のファンと同じように育った。家で友人や家族とテレビを見ていた。今は違う。僕はここにいるし、その一部になる。これはどんな選手も夢見るものだ」

チームは長年一緒にプレーしてきた仲間ばかりで、互いを理解し、プレーを楽しんでいる。ノルウェーがW杯に出場するのは久々だ。

シティのストライカーはさらにこう続けた。「だからこそ、この大会で母国を代表できることは非常に特別な機会だ。人々からは、チーム全体にも、そして私個人にも多くの期待が寄せられている。それは当然のことだ。私はただ自分の仕事に集中し、ベストを尽くすだけだ」。

明日火曜日のイラク戦は、ハーランド率いるノルウェー代表にとって最初の試金石となる。ファンはシティのスターが母国を勝利に導くと期待している。