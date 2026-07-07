ハーランド戦を控えたイングランドに、再び延期が懸念される。

イングランド代表は、2026年W杯準々決勝ノルウェー戦の再延期危機に直面している。大会組織委員会によると、試合予定日にマイアミで雷雨の恐れがあるという。

気温33℃の猛暑日を経て、英紙『ザ・サン』によると、「NBCマイアミ」や「BBC」などの気象機関は、最大3時間続く局地的な雷雨を予報している。

得点王ハーランド率いるノルウェーとの一戦は現地時間22時開始予定だが、予報が当たれば中断の恐れがある。 国際サッカー連盟（FIFA）の規定では、選手や観客の安全のため、スタジアムから8マイル （13キロメートル）以内に落雷が観測された場合、選手と観客の安全のため直ちに試合を中断し、その後も落雷が続くたびに再開を30分遅らせる緊急警報が発令される。

この夏のイングランド代表にとって、こうした気象は珍しくない。数日前にはメキシコシティでも、同理由でメキシコ戦のキックオフが1時間遅れた。

ワールドカップ前、フロリダでのコスタリカ戦でも同じ状況が起きた。北米開催の今大会は、灼熱から熱帯低気圧並みの大雨へ短時間で急変し、天候が落ち着く気配はない。

影響を受けたのはイングランドだけではなかった。グループリーグのフランス対イラク戦は試合中盤で2時間以上中断され、歴史ある「アステカ」スタジアムで行われたメキシコ対エクアドル戦も1時間延期された。 こうした障害があっても、ファンは試合開始のホイッスルとともに、真のサッカーの叙事詩が繰り広げられると期待している。ハーランドが歴史的な2得点を挙げて1982年以来初めてブラジルを準々決勝で破った直後であり、イングランドもメキシコを破り無敗で高揚した士気をもってこの試合に臨む。