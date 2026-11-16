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今季のプレミアリーグで最大の驚きをもたらしているブライトン。その躍進を支えるのは、ファビアン・ヒュルツェラー監督とベテランのパスカル・グロースという2人のドイツ人だ。

ここでクイズだ。ここまでのプレミアリーグで最高の選手は誰か。答えはパスカル・グロース！少なくとも、著名なスポーツメディアThe Athleticはそう評価している。特にドルトムントのファンの中には、にわかには信じられないと感じる人もいるだろう。だが、この評価には十分な理由がある。

そのランキングでグロースがデクラン・ライス（2位、アーセナル）やアーリング・ハーランド（3位、マンチェスター・シティ）といったスター選手を上回っているのも、偶然ではない。ドイツ人の国外組でほかにランクインしたのは、ケヴィン・シャーデ（44位、ブレントフォード）だけだ。例えば、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）はトップ50にも入らなかった。

現在35歳のグロースにとって、これは当然の評価だ。 2026年初めにはドルトムントのニコ・コヴァチ監督の構想から外れ、冬にほとんど前触れなくブライトンへ復帰していたのだから。

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ブライトンは現在、首位の前回王者アーセナルと勝ち点5差の2位につけている。アーセナルは今季も優勝の大本命と目され、開幕から10試合で9勝を挙げてその評価を裏付けてきた。その間に喫した唯一の敗戦が、ほかでもないブライトン戦だった。 9月中旬、ヒュルツェラー監督率いるチームは見事な戦術で現王者を3-0と圧倒した。 アーセナルは格下と見られていた相手の極めて攻撃的なプレスに、まったく対応できなかった。

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プレミアリーグの得点関与数でトップ：ヒュルツェラーとともにブライトン躍進の顔となったグロース

その試合で際立ったのは、ほかならぬグロースだった。1ゴール1アシストを記録したが、これも一度きりの活躍ではない。4ゴール6アシストの計10得点に直接関与し、ハーランド（9ゴール、0アシスト）を抑えてプレミアリーグの得点関与数で首位に立つ。ブライトンがリーグ最多得点を誇る攻撃陣となっているのは、このMFの働きによるところが大きい。

さらに、アーセナル戦で存在感を示してからわずか数週間後には、プレミアリーグの月間最優秀選手に選出された。35歳3カ月での受賞は、史上6番目の高齢記録だ。これより年長で受賞したのは、スチュアート・ピアース、テディ・シェリンガム（ともに38歳）、クリスティアーノ・ロナウド（37歳）、ジャンフランコ・ゾラ（36歳）、ポール・スコールズ（35歳9カ月）だけである。

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何とも奇妙なタイミングだった。グロースはそのわずか数日前、ドイツ代表からの引退を発表したばかりだったのだ。「クラブでは今もサッカーを楽しんでいる。でもドイツ代表は世代交代の時期にあるし、それは良いことだ。彼らを応援するよ」と、ユルゲン・クロップが初めて招集メンバーを発表した直後に語った。かつてユリアン・ナーゲルスマン前ドイツ代表監督が、中央のポジションに激しい競争があるにもかかわらずグロースを強く望み、ワールドカップのメンバーに選んだことも驚きだった。ナーゲルスマンはグロースを代表チームの接着剤だとたたえた。「彼は選手たちの間で磁石のような存在だ。誰がその時に何を必要としているかを感じ取るのがうまい」

結局、海外での惨敗に終わった大会でグロースが出場したのは、グループステージ最終節の消化試合、エクアドルに1-2で敗れた一戦での途中出場だけだった。それが、ドイツ代表としての最後の出場にもなった。ドイツがパラグアイとのPK戦に敗れて屈辱的な敗退を喫した際には、ピッチの外から見守ることしかできなかった。 後にグロースは、ほかの選手たちとは違い、自分ならPKを蹴りたかったと明かしている。 「あの展開に備えていた。でも、後からあれこれ言うつもりはない」と語った。

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この言葉は、適した環境でグロースがどれほどの価値を発揮できるかをよく表している。必要な時に頼れる、物静かなリーダー。先頭に立つ一方、脇役を務めることにも抵抗がない。ブライトンに戻ってもそうした脇役を担うだろうという見方は、あっという間に覆された。移籍発表の翌日には早くも途中出場し、その5日後には復帰後初めて先発に名を連ねた。相手はマンチェスター・シティだった。

IMAGO

グロースを巡る誤解：ドルトムントとコヴァチの下では、もはや十分な体力がなかった？

もっとも、そう誤解されたのも無理はない。グロースはドルトムントで、期待外れとも言える時期を過ごしていた。2024年夏には重要な補強として歓迎され、確かな戦術眼で守備と攻撃をつなぐ、ヌリ・シャヒン前監督のピッチ上の右腕となるはずだった。公式戦50試合で16得点に関与する活躍も見せたが、コヴァチの下では最後にはベンチ要員となった。運動量と体力が重視されるシステムにおいて、2025-26シーズン前半戦のグロースにフェリックス・ヌメチャ、マルセル・ザビッツァー、ジョーブ・ベリンガムの後に入る余地はなかった。出場時間は可能だった2220分のうち732分にとどまった。

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一方、ブライトンへの復帰は自然かつ筋の通った選択だった。かつて自身が大きく飛躍した場所だからだ。イースト・サセックス州のクラブは当時、広くはほとんど知られていなかったグロースをインゴルシュタットから獲得するために300万ユーロを支払った。 今では、データだけに基づく、何度も模倣されてきたスカウティング手法を通じた型破りな補強で知られるクラブだ。 その7年後、グロースがプレミアリーグ228試合で75得点に関与した後、ドルトムントが700万ユーロで獲得した。

また、主に攻撃的なインサイドハーフとして起用され、時にはキャプテンマークも巻くグロースは、ヒュルツェラーの下で現所属選手の誰よりも高い信頼を得ている。マンチェスター・シティ戦で先発復帰して以来、リーグ戦でベンチに座ったことは一度もない。途中交代もわずか2回だ。ブライトンで比類のないその地位は、何よりも、平均を大きく上回る得点関与数だけによるものではない。

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驚異の数字を残すグロース：得点を生み出すだけではない、将来の監督候補

グロースは得点を生み出すだけの選手ではない。データサイトのFotMobによると、グロースが起点となったシュートは29本で、リーグで最も創造性の高い選手でもある。さらに、身体面でもほかの選手に十分対抗できることを証明している。代表通算19試合出場のグロースは、10試合で119.5キロ、マラソン約3回分を走り、プレミアリーグのどの選手よりも長い距離を記録した。ドルトムントとコヴァチを驚かせるに違いない数字だ。

ゴールに直結する目覚ましい成績について、グロースは先ごろSkyに「必ずしも予想していたわけではない」と語り、続けてその理由を的確に分析した。「僕個人にとっても、チーム全体にとっても良いスタートだった。僕らのプレースタイルは自分にとても合っていると思う。多くのチャンスをつくり、何度もボールを奪い、ラストパスを出せる場面に頻繁に入っていける。僕らはたくさんの得点機会をつくりたい。このチームでプレーするのは本当に楽しいよ」

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そして、ブライトンの快進撃がクラブ初のチャンピオンズリーグ出場につながるかもしれない。そうなれば、今季限りで契約が満了するグロースにも、引退を考える理由はないだろう。「体調が良く、楽しめていて、チームを助けられる限りは続ける。自分に合っていて、やりがいを感じ、納得できる役割がチームにあることも大切だ。それが満たされている限り、辞める理由はない」と、同じインタビューで語った。一方、引退することになっても「自分の中で納得できる」とも述べている。

それに、引退後の計画は明確だ。マンハイム出身のグロースには、多くの人が成功を予想する監督としてのキャリアが待っている。「フースバルレーラー」の指導者資格を取得するだけだと、先ごろkickerに明かした。「今のスケジュールでは、そのための時間がないからね」と話し、もっともな理由を付け加えた。「だから資格取得はもう少し先になる。でも、それは問題ないよ」

Getty Images

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パスカル・グロース：ドルトムント時代とブライトン復帰後の成績比較