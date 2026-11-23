共有 GOALをGoogleでフォロー

4人のスターが、ドイツ人選手ジャマル・ムシアラを病院に見舞った。この心温まる行動はSNS上で大きな反響を呼んでいる。バイエルン・ミュンヘンに所属するムシアラは現在、ドイツ国内の病院に入院しており、健康状態を正確に把握するための検査結果を待っている。

広告

世界のサッカー界がムシアラの状態を心配しながら見守っている。ムシアラは神経系の状態が改善しないため、一時的にプレーを休止すると発表した。このドイツ人選手はここ数カ月、神経の問題による発作に何度も見舞われており、試合中に意識を失って倒れることもあった。

こうした事態は2度起きている。診断を受けても状態が改善しなかったため、本人はキャリアを一時的に中断するという難しい決断を下した。まだ若く、チームと代表にとって欠かせない存在であることもあり、この決断にはサッカー界から大きな同情が寄せられた。

報道によれば、ムシアラは再び状態が悪化したという。ドイツ紙『ビルト』によると、服用する薬を調整したことで、以前と同様の発作が新たに起き、プレーに直接影響を及ぼしている。ピッチ上でのパフォーマンスが落ちたことで、バイエルン・ミュンヘン首脳陣はこの事情に理解を示さなくなった。

スペインのラジオ局『カデナ・セール』は、このドイツ人選手に近い関係者の話を伝えている。それによると、ムシアラは厳しい健康状態にあるにもかかわらず、自身の将来と契約をめぐる議論によって大きな重圧を感じている。現在はパフォーマンスや年俸をめぐる議論から距離を置き、治療と回復に専念しているという。

広告 広告

同関係者はさらに、ジュード・ベリンガム、アーリング・ハーランド、ユーゴ・エキティケ、マイケル・オリーセの見舞いがムシアラにとって大きな精神的支えになったと語った。マドリード、マンチェスター、リヴァプール、パリでプレーするこの4人のスターは、ムシアラがあらゆる支えを必要としている時期に、時間を割いてプロの仲間を見舞うことを決めたという。

Related Topics

ウリ・ヘーネスは、ムシアラの現在のパフォーマンスが2500万ユーロの年俸に見合うのかと公然と疑問を呈した。ルンメニゲもこのドイツ人選手の退団の可能性を示唆しており、これらの発言はドイツで大きな議論を呼んだ。

イングランドからの報道によると、ヘーネスはムシアラの健康状態を十分に把握しているという。一方、『南ドイツ新聞』は、回復が想定どおりに進まなかった場合にバイエルン・ミュンヘンに有利な形で契約を修正する「口頭合意」が存在すると主張している。それだけに、これらの発言は驚きをもって受け止められている。

広告

バイエルン・ミュンヘン首脳陣の発言は、FIFPROとして知られる国際プロサッカー選手会には受け入れられなかった。同会は、このドイツ代表選手の状況をめぐる議論に対し、断固とした姿勢で応じた。

同会は声明で次のように述べた。「ムシアラの健康と将来を公の議論の的にすることは、彼への重圧を増すだけだ。契約に関する懸念があるなら、本人とその代理人との間で非公開で対処すべきだ。契約は尊重されるためにある」

広告

同会はさらに、「負傷やパフォーマンスの低下は、事前に合意した条項をクラブが見直す正当な理由にはならない。好調が続いたからといって、選手が自動的に昇給を得られるわけではないのと同じことだ」と付け加えた。

バイエルン・ミュンヘン首脳陣のこうした連帯の欠如は、プロの仲間たちが示した幅広い共感とは際立った対照をなしている。ベリンガム、ハーランド、エキティケの心温まる行動には、SNSユーザーから大きな支持と愛情が寄せられた。ユーザーたちは、苦境にある仲間にかけた優しい言葉と支えを称賛している。

広告

現在、誰もがムシアラの治療の次の段階を決めるための検査結果を待っている。この若き選手が厳しい健康上の危機を乗り越え、世界中の仲間やファンの支えを受けて、一日も早くピッチに戻ることが願われている。