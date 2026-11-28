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開幕から12試合で14得点を挙げたアーリング・ハーランドが、直近4試合では無得点に。火曜日のナポリ戦を2-2で終えた後、マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、ハーランドの気分やピッチ上での身振りはストライカーとして自然なものだと語った。

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4試合連続無得点のハーランドをマレスカ監督が擁護

今季最初の12試合で14得点を挙げたアーリング・ハーランドだが、直近4試合はゴールがないままエミレーツ・スタジアムに乗り込む。火曜日のナポリ戦を2-2で終えた後、ハーランドはシティが欠けているものを探していると認め、アーセナルへの遠征は今季ここまでで最も難しい試合になると語った。

マレスカ監督は、結果が落ちれば不満を抱くのは自然だと強調。数週間前にはハーランドがピッチ上でも練習中でも踊っていたと振り返った。「アーリングは苛立っている。私も苛立っている。試合に勝てていないからだ。だが、これが私たちの仕事であり、フットボールだ。だからこそ、私はバランスを保つ必要がある」とマレスカ監督は語った。

ハーランドの身振りを指揮官が心配しない理由

公式戦4試合勝利のないマンチェスター・シティでは、ハーランドがピッチ上で身振りを見せる場面が注目を集めている。マレスカ監督は、主力ストライカーの態度がプレーに悪影響を及ぼしている、あるいはロッカールームの不和を示しているとの懸念を退けた。

「勝っていた時も、ボールが来なければ彼は身振りで訴えていたと思う」とマレスカ監督は説明した。「彼はストライカーだ。ストライカーは日々、ゴールと勝利を求めている。得点できず、勝てなければ苛立つものだ。だから、それが彼のプレーに影響しているとは思わない。勝てずに不満なのは確かだが、その思いは全員同じだ」

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4試合勝利なしでも練習での姿勢は変わらず

シティが最近調子を落とすなか、ナポリ戦ではラヤン・シェルキとアイユブ・ブアディが2-2の引き分けに持ち込んだ。マレスカ監督は、ハーランドが人目の届かないところでも基準を下げていないと強調した。

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「彼は良い状態だ。そう、初日から変わらず普段通りだ。繰り返すが、数週間前にはピッチの中でも練習でも踊っていた。彼は幸せだ」とマレスカ監督は続けた。「結果が気分に影響するのは自然なこと。だから勝つ必要がある。だが、アーリングについては何の問題も見ていない」

アーセナルとの大一番へ、ハーランドとシェルキが奮起を誓う

シェルキもチームの危機感を口にし、さらなるエネルギーを求めるとともに、北ロンドンで勝つことだけが目標だと述べた。

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アーセナルと3位シティの勝ち点差は6。マレスカ監督は今季屈指の大一番で、ストライカーのハーランドが決定力を取り戻すことを期待する。