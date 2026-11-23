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マンチェスター・シティとフラムの一戦（1-1）でのアーリング・ハーランドの振る舞いを捉えた映像が、現在拡散されている。ノルウェー人FWがチームメートに感心していない様子が、はっきりと見て取れる。

マンチェスター・シティは深刻な危機に陥っている。エンツォ・マレスカ率いるチームは、プレミアリーグで4試合連続勝利がない。

代表ウィーク前にはアストン・ヴィラ（2-1）、ブライトン（0-1）、ノッティンガム・フォレスト（3-1）に敗れた。

代表ウィーク後も、上向きに転じたとは言い難い。先週土曜日にはフラムと1-1で引き分けた。

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クラブが不振に陥るなかでも、ハーランドはプレミアリーグの得点ランキング首位に立っている。ボルシア・ドルトムントなどでプレーした同選手は、ここまで9得点を記録している。

フラム戦の映像からは、ハーランドがチームメートに強い不満を抱いている様子も分かる。DFアブドゥコディル・フサノフがスローインをしようとした際、ハーランドには時間をかけすぎているように見えたようで、ノルウェー人FWは怒りをあらわにした。

Xではハーランドの映像が拡散されている。「ハーランドはマンチェスター・シティで幸せではなさそうだ」との投稿も見られる。

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ある大手ファンアカウントは同じくXに、「誰がアーリング・ハーランドに、自分はマンチェスター・シティより偉いと思わせたのか、私にはまったく理解できない。彼の態度は深刻な問題になり始めている。クラブはどんな選手個人よりも大きな存在であるべきだ」と書き込んだ。

マンチェスター・シティには今週末、汚名返上の機会が訪れる。日曜日の17時30分から、エミレーツ・スタジアムでアーセナルと対戦する。