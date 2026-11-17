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アーリング・ハーランドがレアル・マドリーへ移籍する可能性を巡る噂に、新たな報道が加わった。

調査報道プラットフォームSporting Intelligenceの記者ニック・ハリスによると、レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長は、今夏にもマンチェスター・シティから同ストライカーを引き抜けると自信を深めているという。

「フロレンティーノ・ペレスは、アーリング・ハーランドが来季レアル・マドリーでプレーすることに、ますます自信を持っている。つい最近ペレスと昼食を共にした関係者が、私にそう語った」とハリスはXへの投稿で記した。

レアル・マドリーは以前から、ハーランドの移籍先としてたびたび取り沙汰されてきた。直近では、夏の会長選挙を巡る選挙戦で話題となった。 当時、ペレスの対立候補だったエンリケ・リケルメは、当選すればノルウェー人ストライカーを獲得するとまで宣言していた 。さらに、ハーランド本人もレアルへの移籍を望んでいると主張した。

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その後まもなく、マンチェスター・シティは声明を出し、リケルメの主張を強く否定した 。なお、リケルメは結局、選挙に勝てなかった。クラブは声明で「アーリング・ハーランドの将来に関するスペイン発の報道は誤りだ。そのようなことが起こる可能性はなく、それを可能にする契約条項も存在しない。この件で我々の選手の画像が使用されたことについて、法的措置を検討している」と述べた。ハーランドの周辺関係者も、この主張を事実無根として退けた。移籍事情に詳しいファブリツィオ・ロマーノは、父アルフィと代理人ラファエラ・ピメンタの言葉として、「どれも非常に面白い話だが、事実ではない。レアル・マドリーの選挙に臨む両候補の幸運を祈っている」と伝えている。

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ハーランドも含め、マンチェスター・シティは多数の選手を失う可能性

しかし、その後状況は根本的に変わった。 財務規則違反の疑いを巡る手続きにより、マンチェスター・シティには厳しい処分が科される恐れがある 。移籍禁止から勝ち点剥奪、強制降格まで取り沙汰されている。最悪の事態となれば、一部の選手がクラブを離れる可能性も否定できない。

ただ、クラブは115件の訴因のうち114件で有罪判決を受けたものの、控訴しており、処分の重さはまだ分からない。控訴審は2026年12月中旬に始まる。判決が出るのは早くても2027年初めと見込まれ、その後に委員会が具体的な処分を決める。

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2034年まで契約を結んでいるハーランドは、 数日前、所属クラブを巡る手続きについて初めて言及した 。「僕にとって答えるのが難しい質問だ。法的な争いだから」と『TV 2 Sport』に語った。また、この問題全体は「プレミアリーグとマンチェスター・シティの間のこと」だとし、「委員会で審理される。僕が答えるべきなのか？分からない。本当に詳しく知らないことについて答えるのは、少し難しい」と続けた。

さらにハーランドは、疑惑について調べたこともないと強調。「僕はマンチェスター・シティで結果を出すことに集中している。2022年に5年契約を、2024年末には9年半の契約を結んだクラブだ」と26歳のストライカーは語り、マンチェスターで「幸せ」だと述べた。