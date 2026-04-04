ハーランドがFAカップでハットトリックを達成し、リヴァプールを粉砕、スロットへのプレッシャーを強める

アーネ・スロット率いるリヴァプールは土曜日、FAカップ準々決勝で痛恨の敗北を喫した。アウェイでのマンチェスター・シティ戦、リヴァプールは得点チャンスすらほとんど作れず、得点王エルリング・ハーランドのハットトリックもあり、0-4で完敗した。さらにリヴァプールにとって追い打ちをかけるように、モハメド・サラーがPKを失敗したが、その時点で試合の行方はほぼ決まっていた。 この勝利により、マンチェスター・シティは1881年（！）に樹立された記録を塗り替えた。ペップ・グアルディオラ監督（自身は出場停止のためスタンド観戦）率いるチームは、FAカップで18連勝を達成し、イングランドのカップ戦における史上最多の連勝記録を更新した。

エティハド・スタジアムでのキックオフ時には、オランダ人選手は「わずか」2名しか先発しなかった。アルネ・スロット監督は、ヴァージル・ファン・ダイクとライアン・グラヴェンベルフを先発に起用した。今週オランダ代表で負傷離脱したコディ・ガクポとジェレミー・フリンポンはベンチスタートとなり、後半から投入された。 アシスタントコーチのペピン・ラインダースが指揮を執ったマンチェスター・シティでは、ティジャニ・ラインダースが70分に投入された一方、ネイサン・アケはベンチに留まった。

白熱した序盤、リヴァプールが試合を支配した。15分には絶好のチャンスが訪れた。ジョルジ・ママルダシュヴィリのロングパスでモハメド・サラーがGKと1対1となったが、エジプト人FWは処理に時間をかけすぎ、アブドゥコディル・フサノフに追いつかれてしまった。

エキティケがまたも絶好のチャンスを逃した後、シティは立ち直った。そして39分、ホームチームが先制点を挙げた。ファン・ダイクがペナルティエリア内でニコ・オライリーを倒し、エルリング・ハーランドがPKを冷静に決めてスコアを動かした。 前半終了間際、シティは再び得点を挙げた。ハーランドが絶妙なクロスをゴールに流し込み、2-0とした。これはスロット監督にとって大きな打撃となり、ハーフタイムに立て直しを図らざるを得なくなった。

後半開始直後、シティが試合の行方を決定づけた。50分、シェルキがセメニョに深い位置へパスを送り、セメニョは冷静に決め、スコアを3-0とした。リヴァプールは完全にペースを乱され、ホームチームの試合運びをコントロールできなくなっていた。

その直後、左サイドからの見事な攻撃からハーランドがハットトリックを達成した。ドクとオライリーを経由してボールがストライカーの元へ渡り、彼はクロスバーを叩いてゴールを決めた。4-0。これで試合の勝敗は決定的となり、エティハド・スタジアムは穏やかな終盤を迎えることになった。

残り30分間は特筆すべき出来事はほとんどなかったが、リヴァプールには名誉の1点を奪う絶好のチャンスが訪れた。サラーがPKを蹴る機会を得たが、そのシュートはジェームズ・トラフォードに阻まれた。その後、シティは難なく試合を締めくくり、圧勝を収めた。