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ノルウェーがグループDの2位でネーションズリーグ準々決勝に進出した。火曜日のデンマーク戦では0-2から逆転し、2-3で勝利。アーリング・ハーランドらはグループ首位のポルトガルとともに準々決勝へ進む。

開始わずか6分、ハーランドが先制点に迫った。しかし、ノルウェーのスター選手のシュートはデンマークのGKマッズ・ヘルマンセンに阻まれる。先制したのは逆にデンマークだった。ラスムス・ホイルンドがこぼれ球を押し込み、ホームチームが1-0とした。

勢いに乗ったデンマークは、ほどなくして2-0とする。ピエール＝エミール・ホイビュアが至近距離からヘディングで決め、デンマークのファンを大いに沸かせた。コペンハーゲンでのノルウェーの試合は、突如として厳しい展開になった。

ハーランドがヘディングでネットを揺らすと、ノルウェーに希望が戻った。だが、VARの判定でゴール直前にハンドがあったとされ、喜びはすぐに消える。それでも、マルティン・ウーデゴールがヘルマンセンからボールを奪い、ハーランドが押し込んで希望をつないだ。

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ノルウェーは後半、ビハインドを解消しようと懸命に攻めた。アントニオ・ヌサからパスを受けたハーランドがゴールに迫ったものの、ストライカーのシュートはわずかに枠を外れた。

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残り15分には、先ほどミスを犯したヘルマンセンがクリストフェル・アイェルのシュートを見事に防いだ。ネーションズリーグで戦い続けるには勝利が必要なノルウェーにとって、時間は刻々と過ぎていった。

残り7分、ウーデゴールがこぼれ球を決め、準々決勝進出への望みが大きくつながった。そして96分、VARの助言を受けてPKが与えられると、ハーランドが土壇場で決めて2-3とした。

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こうしてノルウェーは、グループ首位のポルトガルとともにネーションズリーグ準々決勝へ進む。その組み合わせ抽選は今週金曜日に行われる。