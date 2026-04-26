スコットランド・プレミアシップ残り4節。ハーツは10人となったハイバーニアンとのダービーでブレア・スピタルが終盤に決勝弾をマークし、優勝争いに重要な3ポイントを獲得した。 首位ハーツは現在、セルティックに3点、同日マザーウェルに2-3で敗れたレンジャーズに4点差をつけている。8日後、ハーツはホームでレンジャーズを迎える。

ハイバーニアン 1-2 ハーツ

序盤から激しい展開となったエディンバラ・ダービーは、開始7分でマーティン・ボイルのヘディングでハーツが先制された。

7分後、ハイバーニアンGKラファエル・サリンジャーがPA外で腕にボールが当たり退場。

ハーフタイム直後には、元ドルトムントのDFパスラックが2枚目のイエローで退場し、ハイバーニアンは9人となった。65分、ハーツはウォーレン・オハラのオウンゴールで同点に追いついた。

その後も優位に立ったまま攻勢を続けたが、スコアは動かない。86分、スピタルがニアポストを突いてついに逆転。1-2。

レンジャーズFC - マザーウェル 2-3

4連勝中のレンジャーズは自信を持って試合に臨んだが、開始30分以内にイブロックスでピンチが訪れる。ルーカス・ファディンガーとエマニュエル・ロンゲロが25分以内に2得点を挙げ、0-2とした。

後半、シェルミティとラスキンのゴールで追いついたレンジャーズは、その後20分間逆転機を逃した。90分にはロングエロの2点目でマザーウェルが再びリードし、2-3で終了。