ハーツはセルティック・パークでのピッチ乱入を非難。スラヴィアは以前にも厳しい処分を受けていた。

土曜、セルティックはハーツを3-1で破りスコットランドリーグ56度目の優勝を決めた。試合後、セルティックファンがピッチに乱入し、ハーツ選手やスタッフに暴力や暴言を振るったという。クラブは現在スコットランド警察と連絡を取っている。

ハート・オブ・ミッドロージアンは公式サイトで「この恥ずべき騒動を強く非難する。こうした行為はスコットランドサッカーの評判を傷つけた」と声明を発表した。

X（旧Twitter）に投稿された動画では、ハーツの選手たちが暴力と暴言を受けている様子が確認できる。キャプテンのローレンス・シャンクランドはセルティックファンに殴られたと報じられ、警備員にピッチ外へ連れ出された。

ハーツは、深刻な身体的・言語的暴力に関する報道を「極めて憂慮すべき事態」と表明。「徹底的に調査中でスコットランド警察と協議している。選手やスタッフがこのような状況に置かれたことは断じて容認できない」と述べた。

デレク・マッキネス監督率いるチームは試合後すぐにエディンバラへ戻るため、ユニフォームのままバスへ。クラブは「威圧的な雰囲気から、スタッフと選手全員の安全確保が最優先だった」と説明した。

ハーツは10月から首位を守っていたが、痛恨の形で優勝を逃した。セルティックは波乱のシーズンを制し、5年連続56回目のスコットランドリーグ優勝を達成した。

先週、スラヴィア・プラハはスパルタ・プラハ戦終盤の騒動で厳罰を受けた。規律委員会は0-3の敗戦を宣告し、リーグ優勝決定は延期された。プラハでもファンがピッチに乱入した。