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キミッヒがHSVのFWアレクサンダー・ロッシング＝レレシートに対して悪質な反則を犯し、妥当な退場処分を受けた。

ハンブルガーSVとバイエルンのブンデスリーガで、44分にバイエルン陣内深くでキミッヒとロッシング＝レレシートが衝突した。19歳のハンブルガーSV選手が経験豊富なバイエルン選手を突き飛ばすと、キミッヒは相手の髪をつかみ、乱暴に地面へ引き倒した。

バスティアン・ダンケルト主審はためらうことなく、この明らかな乱暴行為でキミッヒにレッドカードを提示した。キミッヒは『Sky』に「チームに謝らなければならない。とても愚かな行為だったし、そもそも自分らしくない」と語った。

数的不利となったバイエルンは、激しい競り合いが続いた試合で 0-0の引き分けに終わった 。ドイツ最多優勝クラブにとって、今季5度目のドローだ。日曜日には、フライブルクとRBライプツィヒの上位追走組同士の対決で勝ったチームがバイエルンを追い抜く可能性がある。首位ボルシア・ドルトムントはレヴァークーゼンに勝てば、長年のライバルとの勝ち点差を4に広げられる。

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試合後、キミッヒについて問われたバイエルンのDFヨナタン・ターは『Sky』に「この件をこれ以上あれこれ言う必要はない。彼のしたことは正しくなかった。本人も分かっているし、我々も皆分かっている。前に進むだけだ」と語った。

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ヴァンサン・コンパニ監督は、この場面についてコメントすること自体を避けた。「この件に対する私の考えは、すべて内部で話し合うということだ。公には何も話したくない。以上だ。何も話さない。我々は団結しなければならない」

Getty Images

バイエルン、さらに負傷した選手たちの状態を懸念

ターは、数的不利になってからのチームの対応を「素晴らしかった」と評価した。代表選手でもあるターは「数的不利だとは感じさせなかったと思う。そう言えるなら、このパフォーマンスを誇りに思っていい」と続けた。

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キミッヒにとって、プロキャリア3度目の退場となった。31歳のキミッヒは2022-23シーズンに一度、警告2回で退場し、翌シーズンには一発退場を経験している。

MFキミッヒには出場停止処分が見込まれるほか、 バイエルンはハンブルクで負傷による交代も2度強いられた。レナルト・カールとコンラート・ライマーがともに途中でピッチを退いている 。