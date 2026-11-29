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アーセナルのDFユリエン・ティンバーが、日曜日の夜にエミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグ第12節の最終戦、マンチェスター・シティとの一戦（2-2の引き分け）で物議を醸した2つの判定場面について、その詳細を明かした。

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アーセナルとマンチェスター・シティの頂上決戦では、判定をめぐって物議を醸す場面が見られた 。終盤にはユリエン・ティンバーが物議を醸すゴールを決め、アウェーチームの選手たちはハンドの可能性を訴えて抗議した。さらに前半には、このオランダ人DFとベルギー人のジェレミー・ドクとの間でも一件があり、ドクはティンバーに髪を引っ張られたと主張して退場を求めていた。

ティンバーは『スカイ・スポーツ』に対し、「2度追いついたことは、いい感触を与えてくれる。勝ち点1を得られたことには満足すべきだ。いろいろなことが起きたし、レフェリーにとっても簡単な試合ではなかった。こういう試合ではそれも付き物だ」と語った。

自身のゴールにハンドがあったのではないかという議論について、アーセナルのDFは『BBC』が伝えたところによると、次のように説明した。「最終的にボールは腰に当たった。でも、カメラにどう映っているかは分からなかった。手を離そうとしていたからね。チームメイトにハンドだったかどうか聞かれたので、手は離したと伝えた。カメラにどう映るかは決して分からないものだから、嬉しいよ」

ティンバーは試合終了後にマンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドと交わした会話の内容も明かし、ゴールや試合中の判定について話し合ったと説明した。

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「ゴールや判定についての話だった。単なるサッカー談義だよ」

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このオランダ人DFは、前半にジェレミー・ドクの髪を引っ張ったとされる場面にも触れ、通常の接触にすぎず、マンチェスター・シティの選手の髪を引っ張る意図はなかったと強調した。

「ただのボールの競り合いで、お互いに少しつかみ合っていただけだ。ご存知のとおり、ジェレミーは髪が長い。髪を引っ張るつもりはまったくなかったし、だからこそレフェリーは正しい判断を下した」

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誤ってドクの髪を引っ張ってしまったのかと問われると、「そういうこともあり得るけど、髪を引っ張る意図はなかった。彼にもそう伝えたよ」と答えた。

試合でのアーセナルのパフォーマンスについて、ティンバーはチームが普段は見られない多くのミスを犯したことを認め、物事が思いどおりに進まないときでも好結果を手にするために、こうした試合では選手たちが粘り強さを示す必要があると指摘した。

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「ナイーブなミスをたくさん犯した。普段は起こらないことだ。だからこそ粘り強さを見せなければならない。勝ち点1をもぎ取れる瞬間は常にあるんだ」と続けた。

アーセナルは2度追いついてマンチェスター・シティと引き分け、勝ち点29でプレミアリーグ首位をキープした。勝ち点23で2位につけるマンチェスター・シティとの差は6ポイントとなっている。