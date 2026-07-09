「ハンドでプレーが中断された」…ウェヒビがムバッペのゴールに疑問を呈する！

モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は、木曜日の2026年W杯準々決勝フランス戦で、フランスが挙げた先制点に疑問を呈した。

60分にムバッピが先制したが、起点となった攻撃でハンドがあったため、ラピオが主役となった。

試合後、ウェヒビ監督は「そのゴールはチームプレーから生まれた。何人かの選手がハンドを見てプレーを止めたが、確かにハンドはあった。反則とみなされるかは分からないが、事実だ。その後、ムバッペが個人技でゴールを決めた」と語った。

試合については「強豪と戦った。前半は苦しかったが、PKをブノーのセーブで凌いだ。後半は守備が改善し、ボールを落ち着いて支配できた」と振り返った。

「ある時間帯は我々が優位だった。前半は息を潜めているように見えた選手もいたが、後半は良い入り方ができた」と続けた。

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さらに「終盤は苦しかったが、信念を持って基本を積み上げ、選択肢を増やしていかなければならない」と語った。

ワヒビ監督は大会敗退について「もっと上を目指していたので非常に落胆しているが、この現実を受け止め、今後も努力を続ける」と語った。

若手が多いことについては「このまま進めば将来は明るい。今日勝てなかったのは残念だが、強豪相手にベストを尽くした」と語った。

最後に彼は「私たちは努力を続けなければならない。若手選手が多くいるので、自信を持って前進する」と語った。