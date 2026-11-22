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先の土曜日にSCカンブールにホームで痛恨の敗戦を喫し（2-3）、FCユトレヒトのアンソニー・コレイア監督の立場は安泰ではない。それでもハンス・クラーイ・ジュニアは、クラブが早くも監督を解任すれば「非常におかしい」と考えている。

ESPNの解説者を務めるクラーイ・ジュニアは、番組Goedemorgen Eredivisieでそう語った。ユトレヒトは今季、ひどいスタートを切ったものの、コレイアの仕事ぶりについて結論を出すには早すぎるという。

「元選手や監督の中には、監督の力量は手持ちの戦力次第だと言い切る人もいる」とクラーイ・ジュニアは切り出した。「彼らの戦力はそこまで悪くないと思う」

「経営陣が十分に考えた上で彼を選んだのなら、もう別れを告げるのは非常におかしい」。その見解は明快だ。

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「彼は非常に慎重にキャリアを積み上げてきた。カトウェイクでは良い仕事をしたし、わずかな予算でテルスターを昇格させた」。クラーイ・ジュニアはユトレヒトの指揮官への信頼を持ち続けている。

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Algemeen Dagbladは同日早く、ユトレヒトでのコレイアの立場が 「明らかに揺らいでいる」 と報じた。一方で、選手たちは依然として監督を信頼しているとも付け加えている。

「彼は非常に優れた監督だと思う。厳しい目を持つ選手たちからそう聞いたからだ」とクラーイ・ジュニアもその信頼を裏付ける。「彼には確かな能力がある。ただ、2万人からプレッシャーを受ければ、いずれは持ちこたえられなくなる」

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ユトレヒトはエールディヴィジで13試合を終え、15位につけている。勝ち点は12で、16位との差はわずか2ポイントだ。

コレイアに立て直す時間が与えられるかは、今後明らかになる。来週はADOデン・ハーグとの、重要な一戦となり得るアウェーゲームが控えている。