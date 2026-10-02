ハンス・クライ・ジュニアが、ギリシャ戦（2-2）でのオランダ代表のプレー、とりわけクインテン・ティンバーの出来に極めて厳しい見方を示した。本人がESPNで語っている。

「前半は本当にひどかった」とクライは評した。「オランダ代表は3人でビルドアップしようとしていた。ユリエン・ティンバー、フィルジル・ファン・ダイク、そしてファン・デ・フェンでね」

「オランダ代表の相手は、ファン・デ・フェンを完全にフリーにするケースがますます増えている印象がある。彼はビルドアップがそれほどうまくないからだ」と、このレポーターは続ける。「ちなみに、ユリエン・ティンバーのビルドアップも非常に悪かったと思う」

その後、クライはクインテン・ティンバーに言及した。「平凡な選手はほかにもいた。例えばクインテン・ティンバーだ。フェイエノールトで、特にアルネ・スロットの下で見せていた見事なボックス・トゥ・ボックスのMFが、今では『すべてが荒く、コントロールされていない』という状態になってしまった印象がある」

「荒っぽく、自分のトラップも悪い。そしてファウルでそれを取り返そうとする。彼は何もかもが少し荒いんだ」とクライ。一方でヤン・ヨースト・ファン・ガンヘレンは、このクリスタル・パレスの選手を向こう見ずだと表現した。

元フェイエノールトのこの選手は、ギリシャ戦で不運な試合を演じ、ハーフタイムで交代となった。代わって入ったライアン・フラーフェンベルフは試合をよりうまくコントロールし、オランダ代表は0-2のビハインドを追いつくことができた。

ドイツ戦（1-1）でも、このMFはすでに良い印象を残せていなかった。ティンバーはその試合でボールロストが多く、カイ・ハフェルツへのファウルで早々にイエローカードを受け、57分にジョーイ・フェールマンとの交代でピッチを後にした。







