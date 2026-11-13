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ハンス・クラーイ・ジュニアは、フィルジル・ファン・ダイクが負傷によりオランダ代表を欠場することは、大きな問題ではないと考えている。他の選手に実力を証明する機会が生まれると、オランダ代表を取材するクラーイはESPNで語った。

ファン・ダイクはブライアン・ブロビーとともに、代表監督のシャビに不参加を伝えた。その後、セップ・ファン・デン・ベルフが代表メンバーに追加招集され、リヴァプールのDFが不在の間はフレンキー・デ・ヨングが暫定キャプテンを務める。

クラーイは不在のファン・ダイクについて、「それほど大きな損失だとは思わない。ファン・ダイクに対しても批判は多く、時にはそれが妥当なこともある」と分析した。

「だが、トッテナム・ホットスパーでのように、ファン・デ・フェンとファン・ヘッケはオランダ代表でも良いコンビになれると思う。トッテナムでは2人で出場した10試合で、失点はわずか11だ。決してレベルの低いリーグではないし、対戦する相手のストライカーも決して下手な選手ではない」と、オランダ代表を追うクラーイは付け加えた。

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クラーイによれば、シャビはセンターバックにファン・ヘッケとファン・デ・フェンを安心して起用できるという。「ファン・ヘッケの隣でプレーするファン・デ・フェンのスピードには期待している。将来に向けた一歩になるかもしれない」

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しかし、35歳のファン・ダイクはまだ代表を引退するつもりはないようだ。昨夏のワールドカップ後には去就を疑問視する声もあったが、シャビとの話し合いを経て、このベテランはオランダ代表でのプレーを続けることを決めた。

「シャビとファン・ダイクは、今後も2年間ともに続けていくことを確信している。そうであれば、暫定的な解決策ということになる」とクラーイは語り、ファン・ヘッケとファン・デ・フェンによるセンターバックのコンビに言及した。

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ファン・デ・フェンが中央に移る場合、ギリシャ戦ではイアン・マートセンが左サイドバックで先発することになりそうだ。「それもいいと思う」とクラーイはアストン・ヴィラのサイドバックの起用を支持した。

マートセンは今季、プレミアリーグとチャンピオンズリーグでアストン・ヴィラの主力としてプレーしている。この左サイドバックは過去に一度、2025年のネーションズリーグ準々決勝、スペイン戦でオランダ代表として出場した。