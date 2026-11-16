ハンス・クライ・ジュニア、オランダ代表でのフレンキー・デ・ヨングの状況に驚き「何てばかげた話だ！　言ってはいけないかもしれないが…」

共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ハンス・クライ・ジュニアが、ネーションズリーグのオランダ代表対ドイツ代表戦を前に、ESPNでオランダサッカー協会への不満を表明した。この解説者は、同協会がフレンキー・デ・ヨングの離脱について明確な説明をしなかったことを非難している。

「彼が今週末、FCバルセロナで普通にプレーすると、たった今聞いた。股関節の筋肉を痛めたんだ。そう、オランダではプライバシーを理由にそれを言ってはいけない。何てばかげた話なんだ？」とクライ・ジュニアは切り出した。

このESPNの解説者は、バルセロナがSNSで詳しい発表をしている一方、オランダサッカー協会がデ・ヨングの負傷を秘密めかして扱っていることに驚いている。「バルセロナは普通に発表しているじゃないか！」

「私たちもそうすべきだ。忠実なサポーターに知らせる義務があるだろう？ 彼らは国中どこへでも代表を追いかけていくんだ…。選手たちがどこを痛めているのか、知る権利くらいあるだろう？」と、オランダサッカー協会を責めた。

広告 広告

クライ・ジュニアは、月曜夜のオランダ代表にとってデ・ヨングの不在は大きな痛手になると考えている。「選手が裏へ走り込めば、デ・ヨングはその胸元へすっとボールを届ける。走り出した選手が『来るぞ』と思えば、すぐにそのままプレーを続けられる。それがなくなるんだ。とはいえ、フェールマンにもできるけどね」

Related Topics

シャビ監督は、ベルリンでのデ・ヨングの代役にクインテン・ティンバーを選んだ。ただ、ジョーイ・フェールマンとタイアニ・ラインデルスを含む中盤がどう機能するかは、まだ見てみなければ分からない。

「ティンバーがフレンキー・デ・ヨングに代わるが、まったく同じ位置でプレーするわけではない。フェールマンより高い位置でプレーするはずだ」とクライ・ジュニアは確信している。「フェールマンが最初のパスの受け手になる。クインテン・ティンバーは、より走り込む役割を担うだろう」

広告

オランダ代表が月曜夜にネーションズリーグで敗退する可能性は、理論上しか残っていない。そのためにはギリシャがセルビアに勝ち、さらにドイツがオランダに14点差で勝たなければならない。

そうならなければ、オランダ代表はUEFAネーションズリーグの準々決勝に進出する。決勝トーナメントは2026年に行われる。スペイン、イングランド、フランス、ベルギー、ポルトガルはすでに準々決勝進出を決めている。