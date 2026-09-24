ハンス・クラーイ・ジュニアは、オランダ代表に関してストライカーの人選で、シャビ・エルナンデス代表監督が前任者ロナルド・クーマンとは別の道を進もうとしていると見ている。『ESPN』でオランダ対ドイツを前にそう語った。

シャビ監督は代表監督として最初の国際試合期間で、オランダ代表のストライカーにブライアン・ブロビーとドニエル・マレンを選択した。後者が負傷で辞退すると、代役としてメックス・メールディンクを招集した。メンフィス・デパイとワウト・ウェグホルストは、どうやら必要としていないようだ。

「メンフィスが選ばれていない。それは前兆だ」と、クラーイ・ジュニアは指揮官の選択について切り出した。「ウェグホルストも選ばれていない。彼は直近6試合で5ゴールを決めている。それはシャビも分かっている」

「そこでマレンとブロビーが来る。なぜなら彼はピンチヒッターを必要としていないからだ。しかもマレンまでまた負傷して、好調なウェグホルストとしても入れないとなると……」と、クラーイ・ジュニアはため息をついた。

この個性的な解説者は、そこから一つの結論しか導けないという。「そうなると、彼はウェグホルスト抜きで別の道を進もうとしているように見える。私はそれを目立つことだと思う。私はいつもウェグホルストを、他のことではなく、サッカーの質で評価している。これは注目すべきことだと思う」

シャビ監督は今週前半の記者会見でも、ウェグホルスト不在について何度も質問を受けていたが、その際には個々の選手については話したくないとすぐに述べていた。いわゆるプランBについては、絶対的なターゲットマンを置かず、とりわけ「戦術的」なものだと語った。

一方で、オランダ代表の歴代最多得点者であるメンフィスの不在については、いくらか言及した。「あれが最も難しい決断だった。私は彼をよく知っているし、良い関係にある。でも彼は本当に素晴らしい受け止め方をしてくれた。とても成熟した反応だったし、私の決断を完全に理解してくれた。でも扉は閉ざされていない。メンフィスに対しても、誰に対してもだ」