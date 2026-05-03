ハンス・クラアイ・ジュニアは、アルメレ・シティのウイング、マーリー・ドースに熱狂的な関心を寄せている。ESPNの番組『Goedemorgen Eredivisie』で、クラアイはPSVがこの20歳のフォワードに興味を示していると明かした。

ドースは「ケウケン・カンピオン」プレーオフでアルメレ・シティの一員として2得点を挙げ、その実力を示した。

映像を見たアナリストは、この才能あるフォワードを絶賛した。「マーリー・ドースには多くの長所がある」と語り、続いてアルメレ時代から彼を知るヘドウィゲス・マドゥロに意見を求めました。

「その通りです。彼は良い選手で、10番のポジションもこなせます。左ウイングながら頻繁に中央へ切り込み、だからこそ多くの得点を挙げているのです」とマドゥロは語る。

「深みもあるし、走れるし、簡単に決められる。魅力的な選手で、人間性も頭も良い。ポテンシャルは高いね」と続けた。

そのポテンシャルは他クラブも注目しており、クラアイ氏によるとアルメレ側も承知しているという。同氏は「『ケウケン・カンピオン・ディヴィジ』のガラでアルメレ・シティの経営陣に会った際、『あの熱狂的な雰囲気の後、すぐに彼に新契約を提示した』と言っていました」と明かした。 「いまはPSVが興味を示している段階だ」とアナリストは語った。

ドースはクラブのユース出身で、トップチームでは9試合3得点。セカンドディビジョンに所属するリザーブチームでは今季24試合で16ゴール8アシストを記録している。