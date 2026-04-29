ハンス・クラアイ・ジュニア、フェイエノールト経営陣の将来について「まったくの戯言だ」と率直に語る。

ハンス・クラアイ・ジュニアは『Voetbal International』のコラムで、フェイエノールトのゼネラルマネージャーに最適な人物としてジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストの名を挙げた。ファン・ブロンクホルストは現在、2位につけるクラブのテクニカルディレクター候補にも挙げられている。

デニス・テ・クロースの退任が噂される中、後任候補にはロバート・エーンホーンの名が挙がっている。 クラアイは「ロバート・エーンホーンはAZでマックス・ホイベルツと成功を収め、10年以上働いた後に週168時間の電話に疲れ、サバティカルを取った」とESPNのアナリストとして語る。

彼にとって良い経験になった。フェイエノールトには最適なGMだと私は思う。 常に『最も適任な人物』を選ぶべきで、『最も好感の持てる人物』を選ぶべきではない」と続けた。監査役会会長ファン・ボデゴムは以前、エーンホーンを支持しない意向を示していた。

また、テクニカルディレクター候補にはジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの名も挙がっているが、クラアイは周囲の意見に同調しない。

「キース・ファン・ウォンデレンの名前も聞いている。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストが何らかの役割を担うという話も至る所で耳にするが、それは単なる噂だ」と語った。

「彼はテクニカルディレクターの候補になるかもしれない。可能かは分からないが、フェイエノールトが望むなら、我々が疑う理由はあるか」とクラアイは自問する。106キャップの彼に別の役割を与えることについて、クラアイはこう断言する。

「ロビンにはレネ・ハケ、エティエンヌ・レイネン、ジョン・デ・ヴォルフ、ブライアン・ピナスがいる。ディック・アドヴォカートも相談相手だ。そんな中でファン・ブロンクホルストのために小さな役職を探すのはあり得ない。テクニカルディレクターの候補にするか、何もしないか、そのどちらかだ」と結論づけた。