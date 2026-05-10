ハンス・クラアイ・ジュニア：「ジョルディ・クライフと話した。彼は『父に一つだけ約束した』と言った。」

NECヘッドコーチのハンス・クラアイ・ジュニアは、ディック・シュロイダーがアヤックス監督にならない理由を把握している。長髪のアナリストでもある彼は、ヨルディ・クライフとの会話からその背景を推測している。

クライフは「過渡期は作らない。来年は優勝し、できるだけ早くアヤックスらしいサッカーを取り戻す」と話した。

クラアイ・ジュニアは「ディック・シュロイダーがNECでわずか6週間で攻撃的なサッカーを浸透させたように、クルイフが任命する監督――おそらくジローナのミチェルだろう――も同じことを求められている」と語る。

「6週間で劇的な改革が必要だ。だが、シュロイダーは候補ではない」と彼は語る。その後、クラーイ・ジュニアは、その件についてクライフと交わした密談について語り始めた。

「彼と偶然会ったとき、彼は『父の考えを継承しなければならない』と言った。私はどこへ行っても4-3-3を採用すると約束した」

「だが、シュロイダーは4-3-3を使わない」とクラーイ・ジュニアは指摘する。NECの監督は3-4-2-1を採り続けているからだ。スタジオにいたアナリストのブラム・ファン・ポーレンは、アヤックスがシュロイダーを起用しなかったことを「残念」と語った。

「ヨハン・クライフ・アレナで、あの超攻撃的なサッカーを見たかった。クライフの考えは分かるが、それでも残念だ」とPECズヴォレのレジェンドは語った。