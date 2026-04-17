ハンス・クラアイ・ジュニア、オランダでの「小さな世界的な快挙」を称賛

首位ヴィテッセは、ケウケン・カンピオン・ディヴィジ第4ステージで最も有利だ。ハンス・クラアイ・ジュニアは、昨年プロライセンスを一時失ったこのクラブの巻き返しに感銘を受けている。

ここ数カ月の躍進を「小さな世界的な偉業」と呼ぶ。「ルディガー・レーム監督はリーグ開幕3週間前、選手5人で練習を開始した。その成果は素晴らしい」とESPNアナリストは語る。

さらに彼は、ヴィテッセがプロライセンスを遅れて取得したにもかかわらず好結果を残している点を挙げ、「1ヶ月遅れて流れ込んだ」と表現した。

「彼らは2か月間、週3試合の過密日程を消化しながらも、不満の声や筋肉系のけがが一切なかった。それでも勝ち点を積み上げたのは、高く評価できる」とクラアイは強調した。

金曜の夜、MVVマーストリヒト戦に臨むヴィテッセは7試合で16ポイントを獲得し、第4ステージ首位の座にいる。ウィレムIIも16ポイントだが得失点差で下回る。3位ADOデン・ハーグは優勝で昇格確定。

4位RKCワールウェイクが最大のライバルで、RKCとFCデン・ボス敗退、アルメレ・シティFCが勝ち点を取りこぼした場合、ヴィテッセはMVVに勝てばプレーオフ進出を決める。