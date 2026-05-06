ハンス・クラアイ・ジュニアは、FCトゥウェンテの獲得候補をフレンキー・デ・ヨングと比較し、すぐに後悔した。

アルメレ・シティ対デ・フラフシャップの「ケウケン・カンピオン・プレーオフ」を前に、テウン・ギセルハートはハンス・クラアイ・ジュニアから絶賛を受けた。ESPNアナリストのクラアイ・ジュニアは、一時的に彼をフレンキー・デ・ヨングと比較したが、すぐに撤回した。

21歳の守備的MFギセルハートは、AFC、AZ、PECズヴォレのユースを経て2025年半ばに加入。2028年半ばまでの契約で、初シーズンから存在感を示している。

攻撃面では0ゴール2アシストと物足りないが、182回のデュエル勝利、61回のタックル、44回のインターセプトを記録し、いずれもチーム最多だ。

クラアイ・ジュニアは「彼は得点源ではないが、センターバックにとって最初の選択肢だ。ドリブルもパスも多彩」と語る。

スライディングやタックルは好まないが、パスをカットし「パスラインを断つ」プレーが得意だ。「ここにフレンキーがいる」と言われれば、誰もが「確かにいる」と納得するだろう。

「フレンキーと比べるつもりはない。君（司会者のパスカル・カンパーマン）がまた騒ぐだろう？でも彼にも良い点がある。体をうまく使うことだ」

ハイライト映像を指し「彼にはスピードがない。ここを見ればわかる」とクラアイ。アナリストから「フレンキー・デ・ヨングの要素があるか」と問われると、クラアイは「もう言ったことを後悔しているよ」と笑った。

「彼のドリブルは素晴らしい。僕たちはその力を何度も示してきた」と彼は、今シーズン序盤のヨング・アヤックス戦でギゼルハートが見せたアウトサイドパスについて語った。「アウトサイドでボールを受け、パスコースを作り、スペースを探すんだ」

彼のドリブルには加速力がある。そんな選手は多くない。得点を挙げなくても、MFとして優れた選手はいられる。フレンキー・デ・ヨングも然りだ。

「ただし、私が彼をフレンキー・デ・ヨングと比べているわけではない。彼はチームをまとめる要だ。多くの注目が集まっている」とクラアイは語った。カンパーマンによると、水曜日の試合にはFCトゥウェンテのスカウトがギセルハートを視察するために来場するという。