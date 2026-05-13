ハンス・クラアイ・ジュニアは、ロナルド・クーマンの後任候補について「代表監督としての風格がない」と否定した。

ハンス・クラアイ・ジュニアは、マイケル・ライジガーをオランダ代表の次期監督として適任ではないと『Voetbal International』のコラムで主張した。彼は「代表監督としての風格が感じられない」と語った。

来夏のワールドカップを控え、クーマンの去就は不透明で、後任を巡る憶測が飛び交っている。

トップサッカー部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングが内部から後任を探しているとの噂もあり、その候補にライジガーの名が挙がっている。今週初めのNOS『スタジオ・フットボール』でも取り上げられた。

ESPNのアナリストは「今週、デ・ヨングは『どの監督とも話していない』と明言し、クーマンの信頼は揺るぎないとした」と指摘した。

それでもデ・ヨングは、代表が早期敗退すれば後任を検討する可能性に言及し、その候補にライツィガーが挙げられている。しかしクラアイは、元ヨング・アヤックス監督のライツィガーを候補とは見なさない。

「彼はヨング・アヤックスで優勝し、ヨング・オランジェでも好調を維持。エリック・テン・ハグの下で信頼される右腕だった。それでも、私は彼に代表を率いるリーダーとしてのオーラを感じない」

「選手としてトップレベルでプレーした経験もあり、サッカーの知識は豊富で、忠実かつ品格もある。だが、代表監督としてのオーラは感じられない」と続けた。