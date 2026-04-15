ハンス・クラアイ・ジュニアは、ヨルディ・クライフとの偶然の出会いについて語った。「そうなれば、私たちは本当にアヤックスのDNAを失うだろう」。

ハンス・クライ・ジュニアは『De Toekomst』でヨルディ・クライフと対談し、その内容を『Voetbal International』のコラムに記した。2人はアヤックスのテクニカルディレクターとクラブの計画について話し合い、野心も明かされた。

コラムでクライは「アヤックスが再び真のアヤックスになるのはいつなのか」と問いかける。ここ数年はアヤックスらしいサッカーが見られず、DNAも影を潜めた。そのため、回復には時間がかかるという声もある。

クラアイは、アムステルダムの練習場で偶然クライフと会い、この件を詳しく話し合ったという。クライフは長いプロセスなど考えておらず、「新常態」とはアヤックスが当然のように優勝することだと語った。

さらに戦術についても意見が交わされ、クルイフは明確な考えを示した。 「ハンス、君は後方からのビルドアップが好きじゃないだろう？その点では意見が一致している。アヤックスやバルセロナのGKは、前線へ展開できるときのみセンターバックにパスすべきだ。自陣16ヤード内で三角パスを回すことは、アヤックスもバルセロナも決してしない」

また、クルイフは逃げないとも語った。 「来季リーグ初日からフェイエノールトやPSVと戦う。それができなければ真のDNAを失ったことになる。俺は友達を作るために来たんじゃない」と語った。

最後にクラエは、週末のスティーブン・ベルフイスのプレーを大いに楽しんだと記した。度重なる怪我を経てのパフォーマンスを「信じられないほど素晴らしい」と絶賛した。 「通常ならリズムを取り戻すには時間がかかるが、私はフレッシュで意欲的な右ウイングを見ている。彼は普通見えないものを見抜き、実行できる」とクラアイはアムステルダムのベテランについて語った。

アヤックスはシーズン最終盤の4試合で全力を尽くし、欧州カップ戦出場権獲得を目指す。オスカル・ガルシア監督率いるチームは現在5位。NACブレダ、PSV、FCユトレヒト、SCヘーレンフェーンとの残り試合で必要な勝ち点を奪取する。