ハンス・クラアイ・ジュニアは『Voetbal International』のコラムで、フェイエノールトのゼネラルマネージャーに最適な人物としてジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストの名を挙げた。ファン・ブロンクホルストは現在、2位につけるクラブのテクニカルディレクター候補にも挙げられている。

デニス・テ・クロースの退任が噂される中、後任にはロバート・エーンホーンの名が挙がっている。 クラアイは「ロバート・エーンホーンはAZでマックス・ホイベルツと成功を収め、10年以上働いた後、週168時間の電話に疲れサバティカルを取った」とESPNのアナリストとして語る。

彼にとって良い経験になった。フェイエノールトのGMとして最適だと思うし、ファン・ボデゴムの意見はどうでもいい。 常に『最も適任な人物』を選ぶべきで、『最も好感の持てる人物』を選ぶべきではない」と続けた。監査役会会長ファン・ボデゴムは以前、エーンホーンを支持しない意向を示しており、クラーイはこの点にも言及した。

また、テクニカルディレクター候補には前監督のジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの名も挙がっているが、クラアイは周囲の意見に同調しない。

「キース・ファン・ウォンデレンという名前は聞いた。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストがフェイエノールトで何らかの役割を担うという話も聞くが、それは単なる噂だ」と述べた。

「彼はテクニカルディレクターの候補になるかもしれない。実現するかは不明だが、フェイエノールトが望むなら信じない理由はない」とクラアイは自問する。106キャップの彼に別の役割を与えることについて、クラアイはこう断言する。

「ロビンにはレネ・ハケ、エティエンヌ・レイネン、ジョン・デ・ヴォルフ、ブライアン・ピナスがいる。ディック・アドヴォカートも相談相手だ。そんな中でファン・ブロンクホルストのために小さな役職を探すのはおかしい。テクニカルディレクターの候補にするか、何もしないか、そのどちらかだ」と結論づけた。