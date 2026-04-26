ハンス・クラアイ・ジュニアはESPNの番組『Goedemorgen Eredivisie』で、デニス・テ・クロースのフェイエノールトでの期間を「7点」と評価した。

木曜日、テ・クロースが7月1日付でフェイエノールトのゼネラル・ディレクター兼テクニカル・ディレクターを退任することが発表され、彼は新たな挑戦を求めるという。

フェイエノールトは2021年末、クラブのプロ化推進のためテ・クロースをゼネラルディレクターに就任させた。その後、テクニカルディレクターのフランク・アルネセンが退任し、テ・クロースがその業務も兼任した。

直近の移籍市場での混乱、ブライアン・プリスケとロビン・ファン・ペルシーの就任、今シーズンの不振で外部からの圧力は強まっていた。

総合評価7点についてクラアイ・ジュニアは日曜、こう語った。「高い評価はスロットやヒメネスがいた初期限定だ。最近は違う」

「ちなみに昨日、彼と長時間話したが、信じられない話だった。彼が最初に言ったのは『デ・クープでの試合後、正面玄関から自分の車までまた歩いて行けるようになった』ということだった。その時、僕は思った。『一体どんなクソみたいな仕事をしてるんだ、おい』ってね。」

2月初め、彼の電話番号がネットに流出し、PSV戦0-3敗北後に執拗な電話嫌がらせを受けていたことも判明した。